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В Нарве контейнеры для биоотходов переполнены

Эрик Калда
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Контейнер с биоотходами.
Контейнер с биоотходами. Фото: архив

В Нарве у квартирных товариществ возникает проблема с контейнерами для биоотходов, потому что контейнеры заполняются быстрее, чем опорожняются.

Председатели 15 квартирных товариществ города обратились с соответствующим письмом к городской управе Нарвы с просьбой изменить график опорожнения контейнеров для биоотходов и начать опорожнять контейнеры не один раз в неделю, а два раза, поскольку к среде-четвергу контейнеры уже заполнены.

С 1 января сортировка биоотходов станет обязательной по всей Эстонии.

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