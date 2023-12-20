В Нарве контейнеры для биоотходов переполнены

Председатели 15 квартирных товариществ города обратились с соответствующим письмом к городской управе Нарвы с просьбой изменить график опорожнения контейнеров для биоотходов и начать опорожнять контейнеры не один раз в неделю, а два раза, поскольку к среде-четвергу контейнеры уже заполнены.