В Нарве контейнеры для биоотходов переполнены

В Нарве у квартирных товариществ возникает проблема с контейнерами для биоотходов, потому что контейнеры заполняются быстрее, чем опорожняются.
Председатели 15 квартирных товариществ города обратились с соответствующим письмом к городской управе Нарвы с просьбой изменить график опорожнения контейнеров для биоотходов и начать опорожнять контейнеры не один раз в неделю, а два раза, поскольку к среде-четвергу контейнеры уже заполнены.
С 1 января сортировка биоотходов станет обязательной по всей Эстонии.