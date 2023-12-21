С января для пенсионеров по старости не облагаемый подоходным налогом доход вырастет до 776 евро в месяц

Не подлежащая обложению подоходным налогом ставка в размере 776 евро распространяется на всех, кто достиг возраста пенсионера по старости, независимо от вида пенсии. Это означает, что она действует в отношении всех людей в возрасте 64 лет и 9 месяцев и старше. А также для тех, кто достигнет этого возраста в течение следующего года.

Как говорит руководитель отдела пенсий Департамента социального страхования Агне Кивисельг, не облагаемая подоходным налогом ставка будет применяться к пенсии автоматически и отдельных заявлений для этого в департамент подавать не нужно. «Если пенсия брутто превышает 776 евро, то подоходный налог надо уплатить с части, которая превышает ее. Если же пенсия составляет меньше 776 евро, но при этом у человека есть еще подлежащие обложению подоходным налогом поступления, то эту разницу можно использовать по своему усмотрению, например, применить к зарплате», - добавила Кивисельг.

Приведем пример. Пенсия составляет 700 евро, заработная плата – 900 евро. Департамент социального страхования в следующем году применит к пенсии не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 776 евро. Таким образом пенсия освобождается от подоходного налога в полном объеме. При желании пенсионер может использовать остаток от этой ставки в размере 76 евро применительно к зарплате (776-700=76). Для этого нужно предоставить работодателю заявление об использовании этой суммы.

Ставка не облагаемого подоходным налогом минимума для тех, кто еще не достиг возраста пенсионера по старости и не сделает этого в 2024 году, составит в 2024 году 654 евро в месяц.