Холодильник загорелся в пустой квартире

Поздним вечером 13 февраля, в 21.29, в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Малева, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Выяснилось, что хозяин квартиры ушел в магазин, а когда вернулся, обнаружил у себя на кухне горящий холодильник.