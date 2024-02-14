Возвращение хозяина домой позволило предотвратить серьезный пожар в многоквартирном доме. В отсутствие людей бытовая техника может вести себя непредсказуемо.
Холодильник загорелся в пустой квартире
Поздним вечером 13 февраля, в 21.29, в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Малева, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Выяснилось, что хозяин квартиры ушел в магазин, а когда вернулся, обнаружил у себя на кухне горящий холодильник.
Хозяин сам потушил возгорание водой и проветрил помещение, так что к моменту прибытия спасателей пожара не было. Место происшествия было осмотрено - никакой опасности больше не обнаружили.