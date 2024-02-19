В полночь 19 февраля спасателей вызвали в квартирный дом на улице Масина в Нарве, где требовалась помощь, чтобы донести пациента с большим весом до машины скорой помощи.
У скорой помощи в Нарве возникли проблемы с транспортировкой пациента с большим весом
В подъезде спасателям оказалось сложно транспортировать нуждавшегося в помощи, так как передвижению препятствовали стулья и большие цветочные горшки.
Спасатели напоминают, что в квартирных домах эвакуационные пути, то есть подъезды, надо держать свободными, а не превращать их в полосу препятствий.