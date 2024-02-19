У скорой помощи в Нарве возникли проблемы с транспортировкой пациента с большим весом

В подъезде спасателям оказалось сложно транспортировать нуждавшегося в помощи, так как передвижению препятствовали стулья и большие цветочные горшки.

Спасатели напоминают, что в квартирных домах эвакуационные пути, то есть подъезды, надо держать свободными, а не превращать их в полосу препятствий.