Часы Нарвской ратуши бьют теперь иначе

С 22 декабря часы били каждый ровный час с 9:00 до 21:00, а в 12:00 и в 18:00 в дополнение к классическому бою звучали мелодии, передает официальный сайт Нарвы.

С 21 февраля часы по-прежнему бьют каждый ровный час с 9:00 до 21:00, но мелодии по будням звучат уже три раза в день - в 9:00, 12:00 и 18:00. А в выходные, государственные праздники, знаменательные даты и дни, когда вывешивают флаг Эстонии, мелодия прозвучит и в 21:00.