В начале новой недели запахнет весной

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди или мокрый снег, по многим регионам туман. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла. На дорогах вероятна гололедица. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, по регионам туман. Ветер восточных, после полудня переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 1-5, на юге страны до 8 градусов тепла, сообщает rus.postimees со ссылкой на BNS.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем от -1 до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, вечером на юге страны дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до одного градуса тепла, днем от нуля до 5 градусов тепла.