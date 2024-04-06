ОПРОС ⟩ Как часто вы позволяете себе покушать в кафе или ресторане?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ОЛИМПОВА, работник торговли: - Обычно два-три раза в месяц, иногда ни разу. Чаще, если с бывшими коллегами встречаюсь или есть другой повод. Без повода тоже могу сходить поесть что-то вкусное, но домашняя еда для меня всегда предпочтительнее. Если говорить о заведениях, то мой фаворит в Йыхви - ресторан "Приват".

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Генрих ВЯХК, автослесарь: - Пару раз в неделю точно питаюсь вне дома. В Эстонии, наверное, найдется мало заведений, в которых я бы не был. В Пярнумаа меньше, во всех остальных регионах бывал. Хожу в кафе или рестораны потому, что дома не хочется готовить: приду, заплачу, знаю, что будет вкусно. Благо доход позволяет. В Йыхви, например, люблю есть блинчики "Пеэтри пицца", много где пробовал, но тут самые вкусные и сытные тоже.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Артур ТООМ, предприниматель: - Сейчас пореже, пару раз в месяц. Когда хочется выйти куда-то с семьей посидеть, что-то вкусненькое съесть. Обычно выбираю место, где есть детское меню и что-то будет есть ребенок. Еще зависит от того, хотим ли мы насытиться или просто сменить обстановку и чем-то полакомиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Надежда ИВАНЦОВА, временно безработная: - Пока нет работы, приходится экономить, питаемся дома. Прежде, 27 лет работала на железной дороге и семейный бюджет позволял, ходили куда-то пару раз в месяц, это не обязательно большой обед или ужин, хотя бы выпить кофе с десертом. Скоро снова буду работать, материальное положение семьи улучшится, надеюсь, традиции возобновятся. А пока приглашаю всех в "Мерересто" в Тойла, там чудесный повар.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тийт ЛИЛЛЕМЕТС, ищущий работу: - Пару раз в месяц хожу, и не обязательно по поводу какого-то события, а потому, что иногда хочется чего-то другого поесть и отдохнуть от домашних дел, сменить обстановку. Предпочитаю места, где хорошо готовят мясо, "Мимино" очень нравится.