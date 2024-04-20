ОПРОС ⟩ Куда девать вещи, ставшие ненужными?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена РОДКИНА, бухгалтер: - Одежду, посуду, если оказываются лишними в доме, отдаю в "Хуману", "H&M" или другие магазины, где принимают вещи, бывшие в употреблении. Обувь приходится выбрасывать, как правило, ношеная никому не нужна. Очень хорошо, что есть такие магазины, потому что иногда даже совсем новые вещи по разным причинам остаются и они могут кому-то пригодиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Энно КОНСА, пенсионер: - Только в мусорный контейнер, потому что я не модничаю и стараюсь носить свои вещи как можно дольше. Так же и с предметами быта. Когда приходит пора с ними расстаться, то они уже в таком виде, что точно никому не приглянутся - только в мусор.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана ПЕТРОВА, художник: - Трудно расстаюсь с вещами - долго думаю: может, еще пригодится? Но если надо от чего-то освободить шкаф, то в первую очередь раздаю подругам - если им что-то нравится. Во вторую - отвожу в деревню. Если и после этого что-то добротное есть, несу в магазин. В мусорный контейнер уходит лишь то, что никуда уже не годится. Сама люблю посещать магазины "Вторые руки", потому что люблю винтажные вещи, особенно украшения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Георгий ПЛЕВИЧЕВ, пенсионер: - У меня сейчас вещей мало, жена умерла, но раньше, если что-то становилось ненужным, относили в Красный Крест. Сейчас, в принципе, мне нечего выкидывать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лина ПИЙР, пенсионерка: - Обычно отдаю кому-нибудь, кто победнее живет. У сына свой дом, что-то ему достается. На помойку только совсем плохое. Мне трудно самой ходить, поэтому в магазинах "Вторые руки" не бываю, ничего не отношу и не покупаю, но моя подруга заглядывает часто и прекрасно одевается там. Иногда и мне что-то приносит.