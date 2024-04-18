На этой неделе в поселке Вока волости Тойла погиб Велло Юхков (68 лет), бывший мэр Нарва-Йыэсуу, который долгое время был помощником старейшины и старейшиной волости Йыхви.
Трагически погиб бывший старейшина Йыхви Велло Юхков
17 апреля в 18:27 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вока в волости Тойла в пруд упал пожилой мужчина.
На место немедленно выехали силламяэские спасатели и скорая помощь. Спасатели прибыли в 18:40 и вытащили мужчину из воды, однако спасти его жизнь не удалось. Полиция продолжает разбираться с инцидентом, сообщили в спасательном центре.
Погибшим оказался Велло Юхков, который много лет работал в администрации Йыхви и отвечал за развитие территории в должности помощника старейшины.
Советник по развитию Йыхви Рейн Луузе, который в 2006 году начал работать в самоуправлении под руководством Юхкова в одном офисе с ним, сказал, что Юхков был настоящим девелопером. "У него был очень широкий и смелый образ мышления. Если сейчас иногда говорят, что мы слишком малы и слабы, чтобы конкурировать с большими, то Велло имел смелость сказать, что мы должны придумывать нетрадиционные решения", - сказал Луузе.
Велло Юхков является членом Центристской партии с 2006 года, и его вступление в партию связано еще и с тем, что это дало ему возможность заниматься политическим лоббированием в интересах Йыхви.
По инициативе Юхкова в Йыхви стал подниматься вопрос об опасности старого виадука и необходимости строительства нового. Он также сыграл роль в планировании учебного городка Йыхви и прокладке дороги Пуру. С именем Юхкова также связано открытие первого в Йыхви торгового центра Tsentraal в самом центре города.
- Тогда говорили и продолжают говорить сейчас о том, что эти центры сделают с городским пейзажем, если они будут уродливыми жестяными зданиями. Но Велло всегда говорил, что сначала должна начаться экономика, а затем есть время заняться фасадами, - рассказал Луузе, которая последний раз общалась с Юхковым в этом году 21 марта по телефону, когда у него был день рождения. «Ведь когда мы коротко поговорили, выяснилось, что нам следует сесть один раз и обсудить все подробно. Но, как всегда, так и осталось».
Велло Юхков временно стал новым мэром Йыхви в 2013 году, когда тогдашний мэр Йыхви Тауно Выхмар подал в отставку. Тогда в интервью "Северному побережью" он заявил, что эта должность его не интересует и что мэром должен стать гораздо более молодой и амбициозный человек с хорошими связями в министерствах. Он также предсказал неизбежность административной и образовательной реформы.
- Рано или поздно та жизнь, при которой в каждом муниципалитете есть своя музыкальная и художественная школа, исчезнет. Как люди, мы хотим, чтобы так было, но если вы спросите, хотите ли вы, чтобы ваши дети ходили в среднюю школу в Тойла, где они не смогут поступить в университет... Да, они хотят, чтобы школа осталась, но своих детей они отправят в школу Йыхви. И если Йыхви не увеличит ее вместимость, мы действительно вымрем, - сказал Юхков "Северному побережью" в 2014 году.
В 1993–1996 годах Велло Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. Когда он приехал в Йыхви, он также был одним из руководителей создания Ида-Вируского бизнес-центра и в течение 10 лет был председателем его совета.
Велло Юхков покинул пост помощника старейшины Йыхви в 2016 году.