Трагически погиб бывший старейшина Йыхви Велло Юхков

- Тогда говорили и продолжают говорить сейчас о том, что эти центры сделают с городским пейзажем, если они будут уродливыми жестяными зданиями. Но Велло всегда говорил, что сначала должна начаться экономика, а затем есть время заняться фасадами, - рассказал Луузе, которая последний раз общалась с Юхковым в этом году 21 марта по телефону, когда у него был день рождения. «Ведь когда мы коротко поговорили, выяснилось, что нам следует сесть один раз и обсудить все подробно. Но, как всегда, так и осталось».

Велло Юхков временно стал новым мэром Йыхви в 2013 году, когда тогдашний мэр Йыхви Тауно Выхмар подал в отставку. Тогда в интервью "Северному побережью" он заявил, что эта должность его не интересует и что мэром должен стать гораздо более молодой и амбициозный человек с хорошими связями в министерствах. Он также предсказал неизбежность административной и образовательной реформы.

- Рано или поздно та жизнь, при которой в каждом муниципалитете есть своя музыкальная и художественная школа, исчезнет. Как люди, мы хотим, чтобы так было, но если вы спросите, хотите ли вы, чтобы ваши дети ходили в среднюю школу в Тойла, где они не смогут поступить в университет... Да, они хотят, чтобы школа осталась, но своих детей они отправят в школу Йыхви. И если Йыхви не увеличит ее вместимость, мы действительно вымрем, - сказал Юхков "Северному побережью" в 2014 году.

В 1993–1996 годах Велло Юхков был мэром Нарва-Йыэсуу. Когда он приехал в Йыхви, он также был одним из руководителей создания Ида-Вируского бизнес-центра и в течение 10 лет был председателем его совета.

Велло Юхков покинул пост помощника старейшины Йыхви в 2016 году.