Здание Оруского клуба может повторить судьбу Оруской школы

Двери Оруского клуба закрылись в прошлом году - городские власти приняли решение, что продолжать деятельность в полностью амортизированном здании нецелесообразно: состояние помещений требует основательной реновации, в доме, построенном более полувека назад, были большие теплопотери, а бытовые условия далеки от современных. Два кружка, которые посещают около 25 человек, осенью перевели в здание детсада, где были свободные помещения, пообещав в будущем найти средства, чтобы обустроить здесь общинный дом.