Здание клуба в Ору пустует с прошлой осени. Попытки найти арендаторов не увенчались успехом, а теперь городские власти намерены попробовать его продать.
Здание Оруского клуба может повторить судьбу Оруской школы
Двери Оруского клуба закрылись в прошлом году - городские власти приняли решение, что продолжать деятельность в полностью амортизированном здании нецелесообразно: состояние помещений требует основательной реновации, в доме, построенном более полувека назад, были большие теплопотери, а бытовые условия далеки от современных. Два кружка, которые посещают около 25 человек, осенью перевели в здание детсада, где были свободные помещения, пообещав в будущем найти средства, чтобы обустроить здесь общинный дом.
Спустя почти год ничего не изменилось - здание бывшего клуба на замке, в детсаду подвижек не видно. Каковы перспективы у орусцев? На этот вопрос вице-мэр по хозяйственным вопросам Александр Кейвабу ответил, что, к сожалению, в этом году поддержки на реновацию детсадовских помещений получить не удалось, но работа по поиску средств продолжается.