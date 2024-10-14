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Мошенники предостерегали от мошенников

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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Полиция получила в октябре сообщение, что двоим жителям Кохтла-Ярве позвонил мошенник, представившийся работником "Telia" и заявивший, что телефонный договор с клиентом заканчивается. Для продления договора спросил личные коды.

Вскоре пострадавшим позвонил следующий мошенник, представившийся уже банковским работником и сказавший, что новый договор пытается оформить мошенник, желающий взять от имени пострадавшего заем.

Для защиты счета оба пострадавшие доверчиво сообщили мошенникам свои пин-коды Smart-ID, после чего со счета одного пострадавшего были сняты 850 евро, а на имя второго были оформлены займы в общем на 13800 евро.

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