Ааский дом призрения получил выговор от канцлера права

Контрольный визит бюро канцлера права в Ааский дом призрения закончился меморандумом, в котором дому призрения сделали выговор за наличие изолятора. По словам владельца учреждения, в последний раз изолятор использовался в исключительных экстремальных случаях прошлым летом.
В ходе посещения без предуведомления в августе прошлого года советники канцлера права обнаружили в Ааском доме призрения помещение изолятора, где можно было при необходимости запирать людей. Наличие такого же помещения фиксировали в Ааском доме призрения также в 2007 и 2013 годах. В 2007 году в Аа еще можно было использовать изолятор, поскольку в здании имелись также клиенты специального дома призрения. Правда, тогда упрекнули за плохое состояние этого помещения. В 2013 году у Ааского дома призрения уже не имелось права использовать изолятор и его порекомендовали ликвидировать. В августе прошлого года такое же предложение сделали и новому владельцу - НКО "Vahtra Hooldemaja".
Уже давно не используется
Член правления НКО "Vahtra Hooldemaja" Янек Лайнъярв признался, что летом 2018 года помещение использовалось пару раз в течение короткого времени - но с ведения и по рекомендации полиции. "Случаи, когда его пришлось использовать, были крайне экстремальными и означали угрозу для наших работников и других подопечных", - он отметил также, что теперь они заняли в отношении подопечных более строгую позицию, то есть если человек отказывается соблюдать внутренний распорядок и неоднократно нарушает его, то договор расторгается.
Обычно проблемы возникают с теми людьми, которые, по сути, должны находиться в специальном доме призрения. Однако там очереди длинные, вот самоуправления и обращаются в другие дома призрения с просьбой временно принять проблемного человека под свою опеку. Ааский дом призрения является хорошим выбором потому, что расположен далеко от населенных пунктов и достать спиртное там не так легко. Однако и оттуда едут, например, на автобусе за спиртным в Кохтла-Ярве или расположенный в нескольких километрах варьяский магазин. А кто-то гонит его из подручных материалов на месте в доме призрения.
- Конечно, нам это не нравится и мы забираем алкогольные напитки, указывая на внутренний распорядок, но мы ведь не можем ограничить передвижение людей. Если человек спокойный и соблюдает порядок, то мы закрываем глаза, но мы не можем ставить под угрозу других клиентов и своих работников, если человек становится агрессивным и угрожает работникам и членам их семей, - сказал Лайнъярв.
В Ааском доме призрения проживали шесть таких проблемных клиентов. Два из них после последнего предупреждения прошли лечение от алкоголизма и оно помогло. Остальные отсюда выдворены. "Но проблема остается: люди, которых мы отправляем отсюда, оказываются на улице или переходят из одного дома призрения в другой. В специальных домах призрения мест не хватает, а для людей с алкогольной зависимостью у нас отдельного дома призрения нет", - констатировал он.
- Разумеется, нам хочется, чтобы все наши клиенты были спокойными бабульками, которые сидят на кровати и вяжут носки, но реальность другая: дом призрения является срезом общества и в нем живут разные люди.
Сейчас обстановка в доме спокойная и проблемных обитателей нет. К ликвидации изолятора дом призрения приступил сразу после приезда канцлера права. "Вообще-то, мы взялись за это уже раньше", - заверил Лайнъярв.
По его словам, это помещение непригодно для использования - переборки снесены и работы продолжаются, - но на самом деле таких заброшенных помещений, в том числе старых и особенно нечеловеческих конурок в их большом мызном комплексе много. Например, в подвале старого дома мызы. "Мы не в силах перестроить все эти помещения, чтобы доказать, что мы их не используем", - добавил он.
Несколько претензий
В соответствии с письмом канцлера права, люди находились в незаконном изоляторе в 2017 и 2018 годах. Обычно по несколько часов, но бывали также случаи, когда человека запирали в изоляторе утром и выпускали только в конце рабочего дня.
По крайней мере в одном случае двух разъяренных людей поместили в изолятор одновременно, поставив под угрозу обоих: тогда полиция вернула их в дом призрения и поместила туда вместе для протрезвления.
Во внутреннем распорядке дома призрения записано, что в отношении обитателей можно применять меры обуздания и запирать человека на срок до трех часов. С порядком знакомят всех поступающих в дом призрения.
По словам канцлера права, укрощение людей незаконно, ведь у НКО "Vahtra Hooldemaja" нет права на деятельность по оказанию круглосуточной услуги спецухода и все жильцы дома призрения находятся на услуге общего попечения. То есть обитателя дома призрения нельзя без его согласия запирать таким образом, чтобы он не мог при желании покинуть помещение. Не разрешено также физически укрощать человека.
"Дому призрения следует ликвидировать изолятор - надо изменить обстановку и цель использования помещения", - говорится в письме канцлера права.
Кроме незаконного изолятора чиновники выявили и другие недостатки. "Не всех обитателей умывают и постельное белье меняют недостаточно часто, не вовремя выполняются также процедуры по уходу. Некоторые люди говорили, что иногда приходится ждать замены подгузника, что вызывает дискомфорт и плохое самочувствие", - описывали чиновники.
"В комнатах можно было заметить невынесенные судна, ощущался неприятный запах. У некоторых обитателей постельное белье было запачкано, а у некоторых его не имелось вообще. У одного не было одеяла, его заменяла простыня", - описали чиновники царящий в доме порядок. Кроме того, жильцы дома жаловались чиновникам, что работники грубы с ними и еды им не хватает.
- Мы всячески стараемся повысить качество услуги в доме призрения, и с претензиями, будто у нас воняет, плохо кормят, холодно и работники недружелюбны, я не согласен, - сказал Лайнъярв, добавив, что бюро канцлера права во многом опиралось на слова клиентов, а тут надо смотреть, о каком человеке идет речь и можно ли считать его адекватным.
- Наш дом призрения в течение прошлого года проверяли постоянно. Все ведомства, приезжавшие с проверками, не находили, чтобы с клиентами обращались плохо, и соответствующих предписаний нам не делали, - добавил руководитель учреждения, отметив также, что ни у одного побывавшего в изоляторе буяна после протрезвления не имелось претензий к дому призрения, а все случаи, когда использовалось это помещение, были тщательно задокументированы и обоснованы.
Выписки из задокументированных изоляций
В 16.00 полиция привезла в Ааский дом призрения пьяного подопечного. У него отобрали две полулитровые бутылки зажигательной смеси и пол-литра косметического спирта. Явно раздраженного подопечного отправили проспаться в его комнату.
В 16.30 подопечный приблизился к сидящему за инфостолом работнику внутренней охраны, держа в руках 17-сантиметровый столовый нож. Мужчина грозился поранить себя и работников, если ему не вернут бутылки. Нож удалось у него отобрать, и в 16.35 работник внутренней охраны поместил мужчину в комнату-изолятор, куда лично ходил проверять обстановку каждые десять минут. В 16.55 сработала домовая пожарная сигнализация - находившийся в изоляторе мужчина поджег там матрас. Мужчину выпустили из комнаты, матрас потушили и вызвали спасателей, которые провентилировали помещения. В ходе пожара эвакуировали половину обитателей первого этажа здания.
Мужчину передали полиции.
* * *
В 9.00 в кабинет социального работника вошла работница по уходу с третьего этажа, она была вне себя, плакала и говорила, что вызвала полицию. Выяснилось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения подопечный оскорбил ее вербально и ударил рукой по пояснице. Мужчина угрожал женщине, обещая задушить ее саму и ее детей. Прибывшая на место полиция призвала мужчину успокоиться, но безрезультатно. Полиция присутствовала также при обыске в комнате подопечного. В комнате нашли алкогольные напитки, которые и вынесли под ругань жильца. Вместе с работником внутренней охраны полиция увела мужчину в изолятор, чтобы он угомонился.
После выхода из изолятора подопечный продолжил угрожать работнице, поэтому она для защиты своих прав обратилась в полицию. О случившемся проинформировали также самоуправление.