Ааский дом призрения получил выговор от канцлера права

В ходе посещения без предуведомления в августе прошлого года советники канцлера права обнаружили в Ааском доме призрения помещение изолятора, где можно было при необходимости запирать людей. Наличие такого же помещения фиксировали в Ааском доме призрения также в 2007 и 2013 годах. В 2007 году в Аа еще можно было использовать изолятор, поскольку в здании имелись также клиенты специального дома призрения. Правда, тогда упрекнули за плохое состояние этого помещения. В 2013 году у Ааского дома призрения уже не имелось права использовать изолятор и его порекомендовали ликвидировать. В августе прошлого года такое же предложение сделали и новому владельцу - НКО "Vahtra Hooldemaja".

Уже давно не используется

Член правления НКО "Vahtra Hooldemaja" Янек Лайнъярв признался, что летом 2018 года помещение использовалось пару раз в течение короткого времени - но с ведения и по рекомендации полиции. "Случаи, когда его пришлось использовать, были крайне экстремальными и означали угрозу для наших работников и других подопечных", - он отметил также, что теперь они заняли в отношении подопечных более строгую позицию, то есть если человек отказывается соблюдать внутренний распорядок и неоднократно нарушает его, то договор расторгается.

Обычно проблемы возникают с теми людьми, которые, по сути, должны находиться в специальном доме призрения. Однако там очереди длинные, вот самоуправления и обращаются в другие дома призрения с просьбой временно принять проблемного человека под свою опеку. Ааский дом призрения является хорошим выбором потому, что расположен далеко от населенных пунктов и достать спиртное там не так легко. Однако и оттуда едут, например, на автобусе за спиртным в Кохтла-Ярве или расположенный в нескольких километрах варьяский магазин. А кто-то гонит его из подручных материалов на месте в доме призрения.

- Конечно, нам это не нравится и мы забираем алкогольные напитки, указывая на внутренний распорядок, но мы ведь не можем ограничить передвижение людей. Если человек спокойный и соблюдает порядок, то мы закрываем глаза, но мы не можем ставить под угрозу других клиентов и своих работников, если человек становится агрессивным и угрожает работникам и членам их семей, - сказал Лайнъярв.

В Ааском доме призрения проживали шесть таких проблемных клиентов. Два из них после последнего предупреждения прошли лечение от алкоголизма и оно помогло. Остальные отсюда выдворены. "Но проблема остается: люди, которых мы отправляем отсюда, оказываются на улице или переходят из одного дома призрения в другой. В специальных домах призрения мест не хватает, а для людей с алкогольной зависимостью у нас отдельного дома призрения нет", - констатировал он.