Бутылка пива на 13 центов дешевле не улучшит жизни на окраинах

Если средняя по Эстонии избирательная активность составила 37,6 процента и лидировали тут Таллинн и Тарту, где зарплаты повыше и недвижимость подороже, то замыкали эту таблицу Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и - особенно явно - Ида-Вирумаа с его 24,3 процента. То есть именно те уезды, которые уже много лет дают больше всего поводов для разговора о превращении в захолустье.

Низкую избирательную активность Ида-Вирумаа еще больше снизила растерянность многих прежних избирателей Центристской партии. Теперь, когда Эдгара Сависаара в списках больше нет, Яна Тоом уже не действует так свежо, как четыре-пять лет назад, а Юри Ратас ударил по рукам с семейством Хельме, риторика которого куда сильнее риторики правительственной партии, прозванной теми же избирателями "исамалийтчиками", озадаченность их ожидаема.

Ее логическим проявлением и стала пассивность на выборах. Приятно было бы думать, будто в такой ситуации в Ида-Вирумаа откроется больше возможностей и для других партий. Мол, те нарвитяне и кохтлаярвесцы, которые прежде довольно единодушно голосовали за Центристскую партию, теперь откроют для себя либеральное мировоззрение Социал-демократической партии или Партии реформ и отдадут за них свои голоса. Как бы не так. Их большая часть вообще не идут голосовать, как показали несколько выборов подряд. Их не интересует и не трогает то, что происходит в эстонской политике, поскольку ни одна партия не сумела вызвать их доверие. Когда же минуют выборы, то и партии не особо интересуются тем, как завоевать поддержку этих людей. Тем не менее это не мешает вести разговоры о важности сплоченности общества.

Наиболее действенным способом восстановить интерес людей как Ида-Вирумаа, так и юго-востока Эстонии к эстонской политике стали бы четкие и понятные шаги центральной власти по улучшению уровня жизни в этих регионах.

Нынешние властные партии получили множество голосов от этих регионов и от людей, недовольных своим нынешним уровнем жизни. Тем более ожидаемо, что тройственный союз Центристской партии, EKRE и "Isamaa" предложит этой целевой группе сильные решения.

К сожалению, коалиционное соглашение нынешнего властного союза осталось в этом смысле неконкретным. Опубликованная на прошлой неделе госбюджетная стратегия, то есть соглашение властных партий о том, каковы будут крупнейшие расходы государства в предстоящие годы, тоже не содержит идей, приносящих значительных изменений.

Нет причин спорить с изложением регионально-политической программы: "Людям в каждой зоне деятельности доступны оплачиваемые рабочие места, качественные услуги и предоставляющая разносторонние занятия приятная жизненная среда". Однако из него не следует, что именно планирует сделать для достижения всего этого властный союз.

Попыткой снизить на 13 центов цену пол-литровой бутылки пива не улучшить жизнь на окраинах, как не смог сделать это и бесплатный общественный транспорт. Таким же образом, невозможно осуществить переломный поворот с помощью примерно четырех миллионов евро в год для ида-вируской программы и около одного миллиона в год для программы юго-восточной Эстонии. Особенно если учесть и то, что с более ранним, нежели предполагалось, коллапсом сланцевой энергетики ситуация в Ида-Вирумаа станет, скорее, сложнее прежней, а не проще.

Попыткой снизить на 13 центов цену пол-литровой бутылки пива не улучшить жизнь на окраинах, как не смог сделать это и бесплатный общественный транспорт.

Громогласно обещанного перед выборами почти всеми партиями строительства четырехрядного шоссе в госбюджетной стратегии не просматривается. С выполнением предвыборных обещаний часто происходит так, что в коалиции партии указывают пальцем друг на друга - мол, мы бы сделали, но одна из сторон не согласна. Сейчас согласны все, однако грандиозные обещания склонны скукоживаться перед стеной реальных возможностей. Правила по математике созданы не из такого же гибкого полимера, что предвыборные обещания.