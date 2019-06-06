Бутылка пива на 13 центов дешевле не улучшит жизни на окраинах

Есть ли связь между уровнем жизни в местном краю и политической активностью его жителей? На основании недавних выборов в Европарламент можно сделать вывод, что есть - и довольно четкая.
Если средняя по Эстонии избирательная активность составила 37,6 процента и лидировали тут Таллинн и Тарту, где зарплаты повыше и недвижимость подороже, то замыкали эту таблицу Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и - особенно явно - Ида-Вирумаа с его 24,3 процента. То есть именно те уезды, которые уже много лет дают больше всего поводов для разговора о превращении в захолустье.
Низкую избирательную активность Ида-Вирумаа еще больше снизила растерянность многих прежних избирателей Центристской партии. Теперь, когда Эдгара Сависаара в списках больше нет, Яна Тоом уже не действует так свежо, как четыре-пять лет назад, а Юри Ратас ударил по рукам с семейством Хельме, риторика которого куда сильнее риторики правительственной партии, прозванной теми же избирателями "исамалийтчиками", озадаченность их ожидаема.
Ее логическим проявлением и стала пассивность на выборах. Приятно было бы думать, будто в такой ситуации в Ида-Вирумаа откроется больше возможностей и для других партий. Мол, те нарвитяне и кохтлаярвесцы, которые прежде довольно единодушно голосовали за Центристскую партию, теперь откроют для себя либеральное мировоззрение Социал-демократической партии или Партии реформ и отдадут за них свои голоса. Как бы не так. Их большая часть вообще не идут голосовать, как показали несколько выборов подряд. Их не интересует и не трогает то, что происходит в эстонской политике, поскольку ни одна партия не сумела вызвать их доверие. Когда же минуют выборы, то и партии не особо интересуются тем, как завоевать поддержку этих людей. Тем не менее это не мешает вести разговоры о важности сплоченности общества.
Наиболее действенным способом восстановить интерес людей как Ида-Вирумаа, так и юго-востока Эстонии к эстонской политике стали бы четкие и понятные шаги центральной власти по улучшению уровня жизни в этих регионах.
Нынешние властные партии получили множество голосов от этих регионов и от людей, недовольных своим нынешним уровнем жизни. Тем более ожидаемо, что тройственный союз Центристской партии, EKRE и "Isamaa" предложит этой целевой группе сильные решения.
К сожалению, коалиционное соглашение нынешнего властного союза осталось в этом смысле неконкретным. Опубликованная на прошлой неделе госбюджетная стратегия, то есть соглашение властных партий о том, каковы будут крупнейшие расходы государства в предстоящие годы, тоже не содержит идей, приносящих значительных изменений.
Нет причин спорить с изложением регионально-политической программы: "Людям в каждой зоне деятельности доступны оплачиваемые рабочие места, качественные услуги и предоставляющая разносторонние занятия приятная жизненная среда". Однако из него не следует, что именно планирует сделать для достижения всего этого властный союз.
Попыткой снизить на 13 центов цену пол-литровой бутылки пива не улучшить жизнь на окраинах, как не смог сделать это и бесплатный общественный транспорт. Таким же образом, невозможно осуществить переломный поворот с помощью примерно четырех миллионов евро в год для ида-вируской программы и около одного миллиона в год для программы юго-восточной Эстонии. Особенно если учесть и то, что с более ранним, нежели предполагалось, коллапсом сланцевой энергетики ситуация в Ида-Вирумаа станет, скорее, сложнее прежней, а не проще.
Попыткой снизить на 13 центов цену пол-литровой бутылки пива не улучшить жизнь на окраинах, как не смог сделать это и бесплатный общественный транспорт.
Громогласно обещанного перед выборами почти всеми партиями строительства четырехрядного шоссе в госбюджетной стратегии не просматривается. С выполнением предвыборных обещаний часто происходит так, что в коалиции партии указывают пальцем друг на друга - мол, мы бы сделали, но одна из сторон не согласна. Сейчас согласны все, однако грандиозные обещания склонны скукоживаться перед стеной реальных возможностей. Правила по математике созданы не из такого же гибкого полимера, что предвыборные обещания.
Хорошие дороги в разные концы Эстонии, необходимое для выполнения работы подключение быстрого интернета, сильные школы и достойная жизненная среда - вот те основные факторы, которые бы поддерживали жизнь и в других местах, кроме Таллинна и Тарту. Поэтому за них стеной должны стоять в Рийгикогу выбранные от уездов депутаты. Сейчас они там еще в большинстве.