Британский локейшн-скаут: "Ида-Вирумаа - идеальное место для съемки фильмов ужасов"

В прошлые четверг и пятницу дюжина кинодеятелей из шести зарубежных стран знакомились с возможными интересными местами для съемок в Ида-Вирумаа. Результаты организованной проектом "Creative Gate" поездки можно будет, вероятно, увидеть спустя какое-то время на киноэкране, ведь, например, британский локейшн-скаут Эндрю Дж. Б. Хэмилтон находит, что уезд - идеальное место для съемки фильмов ужасов.
Постоянно работающий сейчас в Париже выходец из США режиссер и продюсер Уит Стиллман (67) приехал в Эстонию, чтобы поискать места для съемок комедийного сериала "The Cosmopolitans" производства "Amazon Studios".