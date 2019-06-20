Чт, 20.06.2019
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Британский локейшн-скаут: "Ида-Вирумаа - идеальное место для съемки фильмов ужасов"

Международная группа кинодеятелей в прошлую пятницу ранним утром ознакомилась с силламяэской сталинской архитектурой - местные лестницы и открывающийся с них вид никого не оставляют равнодушными.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В прошлые четверг и пятницу дюжина кинодеятелей из шести зарубежных стран знакомились с возможными интересными местами для съемок в Ида-Вирумаа. Результаты организованной проектом "Creative Gate" поездки можно будет, вероятно, увидеть спустя какое-то время на киноэкране, ведь, например, британский локейшн-скаут Эндрю Дж. Б. Хэмилтон находит, что уезд - идеальное место для съемки фильмов ужасов.

Постоянно работающий сейчас в Париже выходец из США режиссер и продюсер Уит Стиллман (67) приехал в Эстонию, чтобы поискать места для съемок комедийного сериала "The Cosmopolitans" производства "Amazon Studios".

Гость, от которого веет "Оскаром" 

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