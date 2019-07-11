Чт, 11.07.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.07-18.07

В воскресенье в Нарва-Йыэсуу можно услышать Лийзи Койксон и Йоэля Реммеля.

ФОТО: Eesti Kontsert

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 11 по 18 июля.

КУЛЬТУРА

Четверг, 11 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 17.30 - открытие выставки "Размышления о жизни Рихарда Вольдемара Сёэта"; презентация кохтла-ярвеской Таммикуской основной школы "Minu arm" ("Моя любовь"; посвящается певческому празднику); в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Хилле Поросон (орган), Отть Индермитте (баритон). Вход свободный.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Родные просторы": хор девочек ЭТВ, Лаура Линдпере (каннель), дирижер Аарне Салувеэр.

* В ресторане "Mio Mare" спа-отеля "Тойла" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-ужин "Песни Мерилин Монро и Фрэнка Синатры": Ханна-Лийна Выза, Лаури Лийв и Олав Эхала (клавишные). Билет - 15 евро.

* В Пагариской конюшне в 20.00 - акустическая программа "Shanon": Таави Иммато и Янек Харик. Билет - 5 евро.

Пятница, 12 июля

* В кафе тойлаского парка в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - блюзовый гитарист Андрес Роотс.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 после Всеобщего певческого праздника - "Лето в сердце", концерт Тюрнпуского мужского хора. После концерта - большая деревенская вечеринка, выступают "5 Minus" и "Türnpu Tilgake". Вход свободный.

* На лугу у Сондаской корчмы в 19.00 - сондаский летний пикник: стендап-комедия "Истории дяди Хейнара", выступает Индрек Таалмаа. Вход свободный.

Суббота, 13 июля

* В Липовой ямке в Нарве в 12.00 - день реки Нарва.

* В Сондаском народном доме с 12.00 - сондаский летний пикник: день фильмов.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Вариации на персидские темы": ансамбль "Haftcraft" (Бельгия). Билеты - 10-15 евро.

* На певческой сцене в Тойла в 20.00 (вход - с 19.00) - концерт "Хиты летнего вечера": Хэддавэй, "Hellad Velled" и "5Miinust". Билеты - 14-18 евро, детям в возрасте до 10 лет вход свободный.

Воскресенье, 14 июля

* В Сонда с 14.00 - сондаский летний пикник: на школьном стадионе в 14.00 - развлечения для детей, музей полиции; в народном доме в 15.00 - "Marss Kuule", спектакль детского театра "Trumm"; в библиотеке в 16.00 - Адеэле Сепп и Яан-Ээрик Аардам; на лугу у корчмы в 19.00 - Юссь Хаасма & "Trikster", "Karl-Erik Taukar Band". На мероприятия летнего пикника вход свободный.

* В ресторане "Mererest" в Тойла в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Uku Suviste duo kontsert". Вход свободный.

* Во внутреннем дворе спа-отеля "Ноорус" в Нарва-Йыэсуу в 20.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Sind vaid kiidan": Лийзи Койксон (вокал) и Йоэль Реммель (рояль). Вход свободный.

Вторник, 16 июля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - сольный концерт Отта Лепланда. Вход свободный.

Среда, 17 июля

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Танель Рубен & Виктория. Билеты - 3-5 евро.

* На летней сцене в парке Сакаского народного дома в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Эстонская поп-классика": Лаура и Якко Мальтис. Билет - 5 евро.

Четверг, 18 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Илона Биргеле (орган; Латвия). Вход свободный.

* Во внутреннем дворе Белой виллы в Тойла в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Летний джаз": "Sofia Rubina trio". Билет - 8 евро.

СПОРТ

Суббота, 13 июля

* На трассах здоровья Эккекюла в Нарве в 11.00 - "Narva Trail Run". 

* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Нарва-Транс" - ФК "Maardu Aliens". 

Воскресенье, 14 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 11.00 - соревнование лыжероллеров. 

* В Ульясте в 12.00 - Ульястеский триатлон.

Вторник, 16 июля

* На трассах здоровья Эккекюла в Нарве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских роллерных вечеров.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - VI этап "Suvevolle", летней волейбольной серии.

Среда, 17 июля

* На трассах здоровья Эккекюла в Нарве в 18.00 - этап Нарвской серии по ориентированию. 

Четверг, 18 июля

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 20-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, дуэты.

РАЗНОЕ

Суббота, 13 июля

* В Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме с 11.00 - XXVIII Всеэстонский день хуторов. Сельскохозяйственная мини-ярмарка, большая ярмарка хуторской продукции, развлекательная программа. 

Воскресенье, 14 июля

* В Тудулинна - III День Тудулинна: в 12.00 - поминовения на кладбище; в 14.00 - совместное времяпрепровождение в Тудулиннаском народном доме, в гостях - Эрвин Лиллепеа, развлечения обеспечат Леа Тали и "Rabaroosid", свободный микрофон.

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