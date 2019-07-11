МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.07-18.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 11 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 17.30 - открытие выставки "Размышления о жизни Рихарда Вольдемара Сёэта"; презентация кохтла-ярвеской Таммикуской основной школы "Minu arm" ("Моя любовь"; посвящается певческому празднику); в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Хилле Поросон (орган), Отть Индермитте (баритон). Вход свободный.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Родные просторы": хор девочек ЭТВ, Лаура Линдпере (каннель), дирижер Аарне Салувеэр.

* В ресторане "Mio Mare" спа-отеля "Тойла" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-ужин "Песни Мерилин Монро и Фрэнка Синатры": Ханна-Лийна Выза, Лаури Лийв и Олав Эхала (клавишные). Билет - 15 евро.

* В Пагариской конюшне в 20.00 - акустическая программа "Shanon": Таави Иммато и Янек Харик. Билет - 5 евро.

Пятница, 12 июля

* В кафе тойлаского парка в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - блюзовый гитарист Андрес Роотс.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 после Всеобщего певческого праздника - "Лето в сердце", концерт Тюрнпуского мужского хора. После концерта - большая деревенская вечеринка, выступают "5 Minus" и "Türnpu Tilgake". Вход свободный.

* На лугу у Сондаской корчмы в 19.00 - сондаский летний пикник: стендап-комедия "Истории дяди Хейнара", выступает Индрек Таалмаа. Вход свободный.

Суббота, 13 июля

* В Липовой ямке в Нарве в 12.00 - день реки Нарва.

* В Сондаском народном доме с 12.00 - сондаский летний пикник: день фильмов.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Вариации на персидские темы": ансамбль "Haftcraft" (Бельгия). Билеты - 10-15 евро.

* На певческой сцене в Тойла в 20.00 (вход - с 19.00) - концерт "Хиты летнего вечера": Хэддавэй, "Hellad Velled" и "5Miinust". Билеты - 14-18 евро, детям в возрасте до 10 лет вход свободный.

Воскресенье, 14 июля

* В Сонда с 14.00 - сондаский летний пикник: на школьном стадионе в 14.00 - развлечения для детей, музей полиции; в народном доме в 15.00 - "Marss Kuule", спектакль детского театра "Trumm"; в библиотеке в 16.00 - Адеэле Сепп и Яан-Ээрик Аардам; на лугу у корчмы в 19.00 - Юссь Хаасма & "Trikster", "Karl-Erik Taukar Band". На мероприятия летнего пикника вход свободный.

* В ресторане "Mererest" в Тойла в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Uku Suviste duo kontsert". Вход свободный.

* Во внутреннем дворе спа-отеля "Ноорус" в Нарва-Йыэсуу в 20.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Sind vaid kiidan": Лийзи Койксон (вокал) и Йоэль Реммель (рояль). Вход свободный.

Вторник, 16 июля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - сольный концерт Отта Лепланда. Вход свободный.

Среда, 17 июля

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: Танель Рубен & Виктория. Билеты - 3-5 евро.