МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.08-22.08

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 августа.
КУЛЬТУРА
Пятница, 16 августа
* В старой церкви в Линнамяэ в Тудулинна - II летний фестиваль "Огни Тудулинна": в 15.00 - открытие кафе "Tornikuke", для детей - забавные рисунки на лице; в 16.00 - "Okasroosike", спектакль для детей театра кукол "Nukuteatеr"; в 17.30 - "Истории и песни алутагузеских чащоб", истории рассказывает натуралист Кристель Вильбасте, поет и заклинает Анне Маазик; в 20.00 - "Посвящение старой церкви", концерт Тыниса Мяги; затем все соберутся у костра, чтобы проводить закат. Информация: www.tudulinnakultuurikants.ee.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие фотовыставки Марко Мыру "Туристы". Выставка открыта до 4 сентября.
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт "Старинные русские романсы": меццо-сопрано Марен Петра Юлевайн, гитарный дуэт Елены Осиповой и Даниэля Юлле. Билеты - 5-10 евро.
* На Липовке в Нарве в 20.00 - исторический фестиваль "Нарвская баталия". Вечерняя реконструкция сражения между шведскими и русскими войсками
Суббота, 17 августа
* В Западном дворе Нарвской крепости с 10.00 - исторический фестиваль "Нарвская баталия". Информация: www.narvamuuseum.ee.
Понедельник, 19 августа
* В Нарвской крепости в 18.00 - фестиваль "Go Narva!". Выступают: "Uma2rman", "Чиж & Co", "Полюса" (Россия), "Леприконсы" (Беларусь), флагман эстонского рока "Terminaator" и нарвская группа "AveNue". Билет - начиная с 19.40 евро.
* Рядом с Кохтла-Ныммеским народным домом - пикник, посвященный Дню восстановления независимости: в 20.00 - акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тарво Вальма, в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Правда и справедливость". Вход свободный.
Вторник, 20 августа
* В йыхвиской Михайловской церкви в 12.00 - "Песни в сине-черно-белом", концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступают Неле-Лийс Вайксоо, Лаури Лийв и Олав Эхала. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступает Биргит с бендом. Вход свободный.
* В Оруском парке в Тойла в 18.00 - XXIII променад в Оруском парке: Маарья-Лийс Илус и Карл-Эрик Таукар. Стоимость билетов в предварительной продаже - 10 евро, в день мероприятия билет со скидкой - 10 евро, билет без скидки - 12 евро; дошкольникам вход бесплатный.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости: выступают Ольга Зайцева (сопрано), Мадис Кари (кларнет) и Ральф Тааль (рояль). Прозвучат жемчужины классической музыки Моцарта, Штрауса, Пуленка, Пярта и других. Вход свободный.
* У пруда по улице Айа в Синимяэ - пикник, посвященный Дню восстановления независимости: в 20.00 - акустический дуэт Лийс Мяэсалу и Тарво Вальма, в 21.30 - кинотеатр на открытом воздухе: "Правда и справедливость". Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 15 августа
* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 16 августа
* На лыжной базе в Ульясте в 17.30 - 4-й этап XXXVII Пюссиского серийного бега.
* В окрестностях пляжного здания на Липовке в Нарве в 21.00 - Нарвская велогонка, ночной заезд.
Суббота, 17 августа
* В Кивиылиском приключенческом центре в 10.00 - этап чемпионата мира по памп-треку. Информация: https://redbullpumptrackworldchampionship.com.
* На трассе в Паннъярве в 11.30 - Пюхайыэский мотокросс; день первый.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Сантос" (Тарту).
Воскресенье, 18 августа
* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу 3vs3.
* На трассе в Паннъярве в 11.30 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Арарат" (Таллинн).
Вторник, 20 августа
* От здания бывшего Лохусууского волостного управления в 9.00 - тестовый поход до алайыэского киоска, 25 км.
* На площадке у Вокаского Дома спорта в 10.00 - мемориал Иба Лампа по уличному баскетболу.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - 20-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, соло.
Среда, 21 августа
* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день первый.
* От алайыэского киоска в 9.00 - тестовый поход до подворья в Васкнарве, 20 км.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.
Четверг, 22 августа
* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день второй.
* От подворья в Васкнарве в 9.00 - тестовый поход до куремяэского монастыря, 28 км.
* В залах для баскетбола в Йыхви и Кохтла-Ярве - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день первый. Информация: www.hito.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 16 августа
* На центральной площади и променаде в Йыхви в 14.00 - день безопасности "У страха только глаза большие", организованный Идаским спасательным центром. Информация: www.rescue.ee.
Суббота, 17 августа
* По ул. Креэнхольми, 45 в Нарве с 10.00 до 16.00 - Нарвская летняя ярмарка.
* На хуторе Кыргемяэ в 11.00 - IV День деревни Сахаргу и празднование 155-летия деревни. Информация по тел. 512 0479.
* На Ийзакуской певческой эстраде в 12.00 - Эстонский день природы. Презентации и туры. Музыкальное приветствие от Яана Тяттеля.
* В Пухату на деревенской площади в 13.00 - День деревни Пухату.
Воскресенье, 18 августа
* День мызных кафе Алутагузеской волости: в 10.00 - кафе в парке мызы Иллука, выступают Эва и Виллу Талси; в 13.00 - семейное кафе в парке мызы Кийкла, выступает "Laikrete perebänd"; в 15.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку, в 16.00 выступает ансамбль "Brassical"; в 18.00 - кафе в парке мызы Мяэтагузе, выступает ансамбль "Naised Köögis"; в 20.00 - ночное кафе в парке мызы Пагари, на конюшне - спектакль "Püha läte" Ийзакуского театрального кружка. Каждое кафе открыто три часа.
* В Кауксиском гостевом центре в 12.00 - Эстонский день природы. Информация: https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1508.
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