МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.08-22.08

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Сантос" (Тарту).

Воскресенье, 18 августа

* На стадионе Мяэтагузеской основной школы в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу 3vs3.

* На трассе в Паннъярве в 11.30 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Арарат" (Таллинн).

Вторник, 20 августа

* От здания бывшего Лохусууского волостного управления в 9.00 - тестовый поход до алайыэского киоска, 25 км.

* На площадке у Вокаского Дома спорта в 10.00 - мемориал Иба Лампа по уличному баскетболу.

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - 20-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, соло.

Среда, 21 августа

* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день первый.

* От алайыэского киоска в 9.00 - тестовый поход до подворья в Васкнарве, 20 км.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуэты.

Четверг, 22 августа

* На трассе для диск-гольфа в Мяэтагузе в 8.00 - командный чемпионат мира по диск-гольфу; день второй.

* От подворья в Васкнарве в 9.00 - тестовый поход до куремяэского монастыря, 28 км.

* В залах для баскетбола в Йыхви и Кохтла-Ярве - молодежный Кубок Йыхви/Кохтла-Ярве по баскетболу; день первый. Информация: www.hito.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 16 августа

* На центральной площади и променаде в Йыхви в 14.00 - день безопасности "У страха только глаза большие", организованный Идаским спасательным центром. Информация: www.rescue.ee.

Суббота, 17 августа

* По ул. Креэнхольми, 45 в Нарве с 10.00 до 16.00 - Нарвская летняя ярмарка.

* На хуторе Кыргемяэ в 11.00 - IV День деревни Сахаргу и празднование 155-летия деревни. Информация по тел. 512 0479.

* На Ийзакуской певческой эстраде в 12.00 - Эстонский день природы. Презентации и туры. Музыкальное приветствие от Яана Тяттеля.

* В Пухату на деревенской площади в 13.00 - День деревни Пухату.

Воскресенье, 18 августа

* День мызных кафе Алутагузеской волости: в 10.00 - кафе в парке мызы Иллука, выступают Эва и Виллу Талси; в 13.00 - семейное кафе в парке мызы Кийкла, выступает "Laikrete perebänd"; в 15.00 - кафе исчезнувшей мызы Ийзаку, в 16.00 выступает ансамбль "Brassical"; в 18.00 - кафе в парке мызы Мяэтагузе, выступает ансамбль "Naised Köögis"; в 20.00 - ночное кафе в парке мызы Пагари, на конюшне - спектакль "Püha läte" Ийзакуского театрального кружка. Каждое кафе открыто три часа.

* В Кауксиском гостевом центре в 12.00 - Эстонский день природы. Информация: https://www.loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1508.