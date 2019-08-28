ФОТОГАЛЕРЕЯ: Двойная победа южных соседей на соревнованиях по спидвею в Кохтла-Нымме

В минувшую субботу конкуренция между соревнованиями по мотоспорту в нашем уезде была довольно жесткой. На выбор предлагались гонки на драндулетах, спидвей и классический мотокросс. Приехавшие в Кохтла-Нымме увидели захватывающее и хорошо организованное соревнование. Как можно было предполагать по итогам трех прошедших этапов, фаворитами являлись два латвийских клуба, а представители Эстонии, Финляндии и России пытались по мере сил с ними соперничать.