ФОТОГАЛЕРЕЯ: Двойная победа южных соседей на соревнованиях по спидвею в Кохтла-Нымме

В субботу в Кохтла-Нымме прошел очередной этап Балтийской лиги спидвея, на котором латвийские клубы одержали двойную победу.
В минувшую субботу конкуренция между соревнованиями по мотоспорту в нашем уезде была довольно жесткой. На выбор предлагались гонки на драндулетах, спидвей и классический мотокросс. Приехавшие в Кохтла-Нымме увидели захватывающее и хорошо организованное соревнование. Как можно было предполагать по итогам трех прошедших этапов, фаворитами являлись два латвийских клуба, а представители Эстонии, Финляндии и России пытались по мере сил с ними соперничать.
После проведения гонок и подсчета очков победителем был объявлен клуб "Jauniba" из Даугавпилса, который уверенно опередил рижский "Auseklis". Эстония финишировала на четвертом месте между двумя финскими клубами. Последний этап сезона пройдет в конце сентября в Риге.