МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.10-17.10

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 10 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - открытие выставки шаржей Калева Притса "Kaaneta raamat" / "Открытая книга".
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 - открытие передвижной выставки "Eesti läbi 100 silmapaari". Бесплатно.
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: эстонский фильм "Stiilipidu". Бесплатно.
Пятница, 11 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Приключения маленького волшебника", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро. Билеты продаются за час до начала представления на месте только за наличные.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Французские будни", спектакль Театра комедии (Санкт-Петербург); детям до 16 лет не рекомендуется.
Суббота, 12 октября
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - всеэстонский стильный праздник "Виру кантри". Выступают танцоры кантри, в гостях Кайе Сегер и Майре Ильвес, кантри-группа "Detail". Вход свободный. Информация по тел. 554 5844.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Ленивая Лийзу", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Нарвской крепости в 16.00 - фортепьянный вечер в честь национального праздника Испании: Iñaki Sandoval. Вход свободный.
Понедельник, 14 октября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 и 16.00 - датская анимация для малышей (до 12 лет), 11.30 - "Tom ja Fluffy", 13.15 - датские фильмы для юношества (12-17 лет). Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.
Вторник, 15 октября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 - датская анимация для малышей, II часть (до 12 лет), 11.30 - датские детские короткометражки (6-10 лет), 13.15 - различные датские фильмы для юношества (10-18 лет), 18.00 - различные датские фильмы для юношества, II часть (начиная с 12 лет). Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Сипсик", спектакль для детей Курессаареского городского театра. Билет - 7 евро.
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: писатель, оператор и постановщик Янно Пыльдма.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Дом Прозоровых. 40 лет спустя", спектакль Русского театра Эстонии. По мотивам пьесы А.П. Чехова "Три сестры". Билеты - 13,10-18,50 евро.
Среда, 16 октября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 - датская анимация для малышей, III часть (до 12 лет), 12.20 - жемчужины анимации "Nukufilm", 16.00 - "Tom ja Fluffy". Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Igaühel neli nägu", спектакль Театра комедии. Билет - 15-17 евро.
СПОРТ
Пятница, 11 октября
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Tartu Kalevi PK".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu ülikool"/"Kuremaa SK".
Суббота, 12 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам среди ветеранов.
* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - соревнование по таэквондо.
* Со стадиона Кохтла-Ныммеской основной школы в 12.00 стартует XI Кохтла-Ныммеский осенний забег.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - "Таммека III" (Тарту).
* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Reaal" (Таллинн).
Воскресенье, 13 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* На трассе здоровья в Нарва-Йыэсуу в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии на горных велосипедах.
* Чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: в Вокаском Доме спорта в 13.00 - БК "Pühajõe" - "Ийзаку", в Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - "Koeru JK".
* На стадионе "Калев" в Нарве в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс II" - "Tartu Welco II".
Вторник, 15 октября
* В Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/"RHKK" - "Tartu Kalevi palliklubi".
Четверг, 17 октября
* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 17.00 - этап серии по велокроссу "Äkke".
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.
РАЗНОЕ
Четверг, 10 октября
* В Сакаском народном доме в 19.00 - "Eesti mäng. Toila eri". Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
Пятница, 11 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - "Подари жизнь другу!": обучение методам реанимации под руководством преподавателей Таллиннской высшей школы здравоохранения.
Суббота, 12 октября
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Грибное место". Билет - 13 евро. Билеты только в предварительной продаже. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061, 5668 4792.
Среда, 16 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению кармашков для мелочей. Информация по тел. 337 0536, отдел детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.
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