МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.10-17.10

КУЛЬТУРА

Четверг, 10 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - открытие выставки шаржей Калева Притса "Kaaneta raamat" / "Открытая книга".

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 - открытие передвижной выставки "Eesti läbi 100 silmapaari". Бесплатно.

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: эстонский фильм "Stiilipidu". Бесплатно.

Пятница, 11 октября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Приключения маленького волшебника", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро. Билеты продаются за час до начала представления на месте только за наличные.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Французские будни", спектакль Театра комедии (Санкт-Петербург); детям до 16 лет не рекомендуется.

Суббота, 12 октября

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - всеэстонский стильный праздник "Виру кантри". Выступают танцоры кантри, в гостях Кайе Сегер и Майре Ильвес, кантри-группа "Detail". Вход свободный. Информация по тел. 554 5844.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Ленивая Лийзу", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В Нарвской крепости в 16.00 - фортепьянный вечер в честь национального праздника Испании: Iñaki Sandoval. Вход свободный.

Понедельник, 14 октября

* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 и 16.00 - датская анимация для малышей (до 12 лет), 11.30 - "Tom ja Fluffy", 13.15 - датские фильмы для юношества (12-17 лет). Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.

Вторник, 15 октября

* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 - датская анимация для малышей, II часть (до 12 лет), 11.30 - датские детские короткометражки (6-10 лет), 13.15 - различные датские фильмы для юношества (10-18 лет), 18.00 - различные датские фильмы для юношества, II часть (начиная с 12 лет). Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.

* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Сипсик", спектакль для детей Курессаареского городского театра. Билет - 7 евро.

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - клуб интересных встреч: писатель, оператор и постановщик Янно Пыльдма.

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Дом Прозоровых. 40 лет спустя", спектакль Русского театра Эстонии. По мотивам пьесы А.П. Чехова "Три сестры". Билеты - 13,10-18,50 евро.

Среда, 16 октября

* В Кохтла-Ныммеском народном доме - фестиваль фильмов "Kino maale": 10.30 - датская анимация для малышей, III часть (до 12 лет), 12.20 - жемчужины анимации "Nukufilm", 16.00 - "Tom ja Fluffy". Вход свободный. Информация: kinomaale.ee.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Igaühel neli nägu", спектакль Театра комедии. Билет - 15-17 евро.

СПОРТ

Пятница, 11 октября

* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Tartu Kalevi PK".

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu ülikool"/"Kuremaa SK".

Суббота, 12 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам среди ветеранов.

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - соревнование по таэквондо.

* Со стадиона Кохтла-Ныммеской основной школы в 12.00 стартует XI Кохтла-Ныммеский осенний забег.