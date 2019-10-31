МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.10-07.11

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Хочу купить вашего мужа", спектакль театра "О'кей" (Москва) по комедии Михаила Задорнова "Сделка". Билеты - 20,50-26,50 евро.

СПОРТ

Четверг, 31 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/"RHKK" - "Keila KK".

Пятница, 1 ноября

* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из воздушного оружия; день 1-й.

* В Нарвском спортцентре в 20.15 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United II" - ФК "Силламяэ".

Суббота, 2 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из воздушного оружия; день 2-й.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Калев" (Таллинн).

* В Ийзакуской гимназии в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Ийзаку"/RHKK - БК "Нарва".

* В спортхолле Майдлаской школы в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Люганузе" - СШ "Энергия" (Нарва).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Викинг" (Таллинн).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Alexela" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).

Воскресенье, 3 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - соревнования по легкой атлетике среди детей.

* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в Нарве в 11.00 - забег лыжников.

* В Нарвском Доме детского творчества - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу: в 16.00 - день 1-й, открытие, жеребьевка. Почетный гость фестиваля - Яан Эльвест, международный гроссмейстер.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Динамо" (Румму).

Понедельник, 4 ноября

* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 2-й.

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "HITO"/"Elvarem".

Вторник, 5 ноября

* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 3-й.

Среда, 6 ноября

* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 4-й.

* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по футзалу: в 17.00 - "Narva United" - "Ruila P.A.U.K", в 20.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Rasmus Värki jalgpallikool".

Четверг, 7 ноября

* В Нарвском Доме детского творчества в 9.30 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 5-й; в 15.00 - закрытие.

РАЗНОЕ

Четверг, 31 октября

* В Тудулиннаском народном доме в 12.00 - осенний праздник пенсионеров Алутагузеской волости.

Суббота, 2 ноября

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 в рамках Вирумааского народного колледжа - лекция о традициях в День поминовения. Лектор Кая Тойкка, член правления Вируского института, учитель года - 2018 по финскому языку. Плата за участие - 2 евро. Ждут всех интересующихся.

Среда, 6 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой надо захватить спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.