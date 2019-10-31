МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.10-07.11

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 31 октября по 7 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - презентация книги "Murdeajastu" депутата Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ).
Суббота, 2 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 в рамках виртуального филиала - лекция и встреча с художником Альбертом Беляковым. Перевод на эстонский язык.
* В нарвском концертном зале "Женева" в 12.00 - цирковое шоу "Black & White". Билеты - 8-20 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - концерт Сергея Воронова. Информация о билетах по тел. 335 7195, 525 5494.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт ВИА "Добры молодцы". Билеты - 11,70-20,10 евро.
Воскресенье, 3 ноября
* В иллукаской церкви в 12.00 - богослужение, в 13.00 - концерт, посвященный Дню поминовения: Хенри Лакс. Билет-пожертвование по цене 5 евро в продаже за час до начала концерта на месте, доходы от продажи билетов пойдут на восстановление иллукаской церкви. Информация: huvikeskus@alutagusevald.ee или по тел. 336 6963.
* В Тойласком общественном доме в 16.00 - салонный вечер: вместе с рассказами и снимками Андреса Кару вы сможете совершить восхождение к вершине. Андрес Кару был актером театра "Эндла", инструктором приключенческой фирмы, ведущим вечеров и свадеб, он совершил восхождение к самым высоким европейским вершинам. Вход на салонный вечер свободный. Открыто салонное кафе.
* В клубе "Ахтме" в 17.00 - "Цыгане: дорога длиной в тысячелетие", концерт ансамбля цыганского танца "Al Sol" (Таллинн).
Понедельник, 4 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - открытие I Вирумааской молодежной выставки рукоделия.
Вторник, 5 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - тур эстонских писателей "Sõnaränd": Пеэп Эхасалу, Тийа Крийза, Аарне Пуу, а также Häniläne. Музыкальные интерлюдии Миртель Пыдра, победительницы "Annetekoja 2019".
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля "Золотые мгновения" члена Эстонского союза художников и Эстонского союза художников по текстилю Ильме Рятсеп. Выставка открыта до 30 ноября.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - тур эстонских писателей "Sõnaränd". В Тойла встречи с читателями ждут писатель и редактор Пеэп Эхасалу, поэт и переводчик Аарне Пуу, знаток диалекта и поэтесса Häniläne (Марийна Паэсалу), а также актриса и прозаик Тийа Крийза. Беседы о литературе будут переплетаться музыкальными паузами, струны гитары заставит звучать Юри Линк.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль театра "VAT" по произведению Андруса Кивиряхка "Alias". Билеты - 10-15 евро.
Среда, 6 ноября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Златогривый жеребенок", литературно-музыкальная программа по поэзии Сергея Есенина в исполнении артиста Русского театра Эстонии Сергея Черкасова.
* В Тойлаской библиотеке в 18.00 - встреча с эстонским каламбуристом, дигиписателем и популяризатором родного языка Кейти Вильмс.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - "Nagu peeglis", спектакль Раквереского театра. Театр не рекомендует посещать спектакль детям младше 15 лет. Билет - 13-15 евро.
Четверг, 7 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - монопредставление Лийны Пульгес "#aastaema2". Нежелательно для зрителей младше 18 лет. В предварительной продаже билет - 10 евро (до конца октября), обычная стоимость - 12 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Хочу купить вашего мужа", спектакль театра "О'кей" (Москва) по комедии Михаила Задорнова "Сделка". Билеты - 20,50-26,50 евро.
СПОРТ
Четверг, 31 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/"RHKK" - "Keila KK".
Пятница, 1 ноября
* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из воздушного оружия; день 1-й.
* В Нарвском спортцентре в 20.15 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United II" - ФК "Силламяэ".
Суббота, 2 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира шашечного клуба "Into".
* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из воздушного оружия; день 2-й.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Калев" (Таллинн).
* В Ийзакуской гимназии в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Ийзаку"/RHKK - БК "Нарва".
* В спортхолле Майдлаской школы в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Люганузе" - СШ "Энергия" (Нарва).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Викинг" (Таллинн).
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Alexela" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).
Воскресенье, 3 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - соревнования по легкой атлетике среди детей.
* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в Нарве в 11.00 - забег лыжников.
* В Нарвском Доме детского творчества - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу: в 16.00 - день 1-й, открытие, жеребьевка. Почетный гость фестиваля - Яан Эльвест, международный гроссмейстер.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Динамо" (Румму).
Понедельник, 4 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 2-й.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "HITO"/"Elvarem".
Вторник, 5 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 3-й.
Среда, 6 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 4-й.
* В Нарвском спортцентре - Кубок Эстонии по футзалу: в 17.00 - "Narva United" - "Ruila P.A.U.K", в 20.00 - СК "Ganza" (Нарва) - "Rasmus Värki jalgpallikool".
Четверг, 7 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 9.30 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 5-й; в 15.00 - закрытие.
РАЗНОЕ
Четверг, 31 октября
* В Тудулиннаском народном доме в 12.00 - осенний праздник пенсионеров Алутагузеской волости.
Суббота, 2 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 в рамках Вирумааского народного колледжа - лекция о традициях в День поминовения. Лектор Кая Тойкка, член правления Вируского института, учитель года - 2018 по финскому языку. Плата за участие - 2 евро. Ждут всех интересующихся.
Среда, 6 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой надо захватить спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.
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