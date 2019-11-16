Сб, 16.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: При столкновении машин пострадала женщина
13-14 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

14 ноября в 17.15 на Таллиннском шоссе в Силламяэ 60-летняя женщина, совершавшая на легковом автомобиле "Škoda Fabia" левый поворот на улицу Виру, выехала перед двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем "Mercedes-Benz", которым управлял 36-летний мужчина. Водитель "Škoda" позднее самостоятельно обратилась в силламяэское отделение скорой помощи, после чего была доставлена для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.

Из автомобиля украли сиденья

В период с 13 по 14 ноября из автомобиля, находившегося на Тартуском шоссе в поселке Ийзаку, украли сиденья и авторадио. Первоначальный ущерб - 1500 евро.

Ударивший бывшую спутницу жизни задержан 

13 ноября в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве 47-летний мужчина ударил бывшую сожительницу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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