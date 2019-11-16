СВОДКА ПОЛИЦИИ: При столкновении машин пострадала женщина

14 ноября в 17.15 на Таллиннском шоссе в Силламяэ 60-летняя женщина, совершавшая на легковом автомобиле "Škoda Fabia" левый поворот на улицу Виру, выехала перед двигавшимся по главной дороге легковым автомобилем "Mercedes-Benz", которым управлял 36-летний мужчина. Водитель "Škoda" позднее самостоятельно обратилась в силламяэское отделение скорой помощи, после чего была доставлена для проверки здоровья в Ида-Вирускую центральную больницу.