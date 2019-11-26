Молодой нарвский музыкальный педагог удостоилась премии целевого фонда Хейно Кальюсте

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Диана Семикова учится на втором курсе магистратуры Эстонской академии музыки и театра (ЭАМТ) по специальности "музыкальная педагогика". До поступления в академию она училась в Нарвской эстонской гимназии и 14 лет отучилась в Нарвской музыкальной школе, которую закончила по специальности "классический и джазовый рояль". Пять лет она играла в "Narva Jazz Band" у Бориса Паршина.

Осенью прошлого года она приступила к работе в нарвской Ваналиннаской госшколе и нарвской Пяхклимяэской гимназии. Из учеников 10-12-х классов Пяхклимяэской гимназии она образовала школьный ансамбль, который в первый же год своей деятельности выступал на многих школьных концертах и участвовал в нарвском фестивале "Весенние голоса". С осени 2019 года ансамбль стал в школе предметом по выбору.