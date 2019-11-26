Молодой нарвский музыкальный педагог удостоилась премии целевого фонда Хейно Кальюсте

Учитель музыки нарвской Пяхклимяэской гимназии и нарвской Ваналиннаской госшколы, а также 23-летняя студентка отделения "музыкальная педагогика" Диана Семикова отмечена премией целевого фонда Хейно Кальюсте Эстонского фонда национальной культуры.
Диана Семикова учится на втором курсе магистратуры Эстонской академии музыки и театра (ЭАМТ) по специальности "музыкальная педагогика". До поступления в академию она училась в Нарвской эстонской гимназии и 14 лет отучилась в Нарвской музыкальной школе, которую закончила по специальности "классический и джазовый рояль". Пять лет она играла в "Narva Jazz Band" у Бориса Паршина.