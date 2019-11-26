Вт, 26.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Молодой нарвский музыкальный педагог удостоилась премии целевого фонда Хейно Кальюсте

Диана Семикова с дипломом, прилагающимся к премии целевого фонда Хейно Кальюсте Эстонского фонда национальной культуры.

ФОТО: Частный архив

Учитель музыки нарвской Пяхклимяэской гимназии и нарвской Ваналиннаской госшколы, а также 23-летняя студентка отделения "музыкальная педагогика" Диана Семикова отмечена премией целевого фонда Хейно Кальюсте Эстонского фонда национальной культуры.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Диана Семикова учится на втором курсе магистратуры Эстонской академии музыки и театра (ЭАМТ) по специальности "музыкальная педагогика". До поступления в академию она училась в Нарвской эстонской гимназии и 14 лет отучилась в Нарвской музыкальной школе, которую закончила по специальности "классический и джазовый рояль". Пять лет она играла в "Narva Jazz Band" у Бориса Паршина.

Осенью прошлого года она приступила к работе в нарвской Ваналиннаской госшколе и нарвской Пяхклимяэской гимназии. Из учеников 10-12-х классов Пяхклимяэской гимназии она образовала школьный ансамбль, который в первый же год своей деятельности выступал на многих школьных концертах и участвовал в нарвском фестивале "Весенние голоса". С осени 2019 года ансамбль стал в школе предметом по выбору.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ