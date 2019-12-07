ПЕРЕДОВИЦА: Невероятная слепота и глупость

Но примеров такого рода немало. Жители Ида-Вирумаа хорошо помнят, как городская власть Кохтла-Ярве по политическим причинам отстранила Сирье Йыэмаа от должности директора Ярвеской гимназии или власти Йыхви во главе с Эдуардом Эастом - директора Йыхвиской основной школы Лийну Михкельсон, которая после смены власти вернулась на должность.

Или, к примеру, как йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский "очищал" муниципальные учреждения от политически неприемлемых работников. Это опять же тот же "почерк" Центристской партии, руководимой Юри Ратасом, но на местном уровне. И это та же самая партия у власти в Люганузе.

К внесению партийной политики в школу можно относиться по-разному. Но если 16-летним учащимся предоставлено избирательное право, то почему интересующиеся политикой молодые люди должны собираться за школой или где-то в кустах. Открытая политическая деятельность, разумеется, лучше, чем скрытная принудительная политизация школ и детсадов, которую Центристская партия в городах Ида-Вирумаа десятки лет проводит и это держит ее во власти.

В отношении кивиылиской школы и Хейди Уусталу волостные власти, недостаточно понимающие местную жизнь, не смогли предвидеть, что за Уусталу встанет местная общественность. Те аргументы, по которым ее отстранили от должности, начиная с того, что учащиеся планировали свержение волостной власти, абсолютная глупость.