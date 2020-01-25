Сб, 25.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Фальшивая монета прибыла из Кохтла-Ярве в Тарту
22-24 января 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

22 января в полицию сообщили, что действующее на улице Выру в Тарту предприятие обнаружило монету номиналом 2 евро с признаками подделки, прибывшую из предприятия, расположенного на улице Калеви в Кохтла-Ярве.

Поймали магазинного вора

22 января 36-летний мужчина украл товаров на 138 евро в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в краже. 

Нарвитянки подверглись побоям

24 января полицию вызвали в квартиру на проспекте Выйду в Нарве, где 35-летний мужчина ударил 35-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

23 января полицию вызвали в квартиру на улице Йоала в Нарве, где 32-летний мужчина поднял руку на свою 31-летнюю спутницу жизни. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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