СВОДКА ПОЛИЦИИ: Фальшивая монета прибыла из Кохтла-Ярве в Тарту
22 января в полицию сообщили, что действующее на улице Выру в Тарту предприятие обнаружило монету номиналом 2 евро с признаками подделки, прибывшую из предприятия, расположенного на улице Калеви в Кохтла-Ярве.
Поймали магазинного вора
22 января 36-летний мужчина украл товаров на 138 евро в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в краже.
Нарвитянки подверглись побоям
24 января полицию вызвали в квартиру на проспекте Выйду в Нарве, где 35-летний мужчина ударил 35-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
23 января полицию вызвали в квартиру на улице Йоала в Нарве, где 32-летний мужчина поднял руку на свою 31-летнюю спутницу жизни. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.