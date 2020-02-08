Справедливый переход или уход с пустыми карманами?

Нет сомнения, что нужно стремиться к более чистому производству. Использующие сланец эстонские электростанции и заводы масел делали это на протяжении последней четверти века такими темпами, за которыми не поспевали многие страны Евросоюза, не говоря уж о других промышленных регионах мира.

Эстония выполнила план по уменьшению выбросов двуокиси углерода на 10 (десять) лет раньше срока. Такое достижение вызвало бы зависть даже у стахановцев, однако в эйфорию еще не повергло: если ЕС поставил цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году, то, судя по участившимся в обществе заявлениям, Эстония могла бы тут проявить еще большее усердие и сделать это на 20 лет раньше.

Если отставить эмоции в сторону, то уместен вопрос: какая награда предусмотрена за победу в такой гонке? Ида-Вирускому уезду с его сланцевой промышленностью до сих пор не видать ее даже на горизонте, зато потери настигали сланцевый край с большой скоростью и оптом. В регионе, в котором уровень безработицы и без того самый высокий в стране, за год исчезла еще тысяча хорошо оплачиваемых рабочих мест, налоговые доходы самоуправлений уменьшились на несколько миллионов евро, и негативное влияние распространилось на экономику всей страны, ведь из экспортера электроэнергии Эстония превратилась в импортера.

Когда производству электроэнергии из сланца удалось почти полностью положить конец, то следующей мишенью стало другое пугало - производство масла из сланца. Хотя выбросов СО2 при этом значительно меньше, а прибыльность процесса значительно выше, да и рачительное использование своих полезных ископаемых является одной из основ экономики многих развитых государств Европы.

Справедливый переход на новую экономику не должен приравниваться к выходу с пустыми карманами из старой экономики.

Ведущие политики оппозиционной Партии реформ в течение последнего полугодия все громче говорят о том, что инвестировать в производство сланцевого масла уже неразумно и Ида-Вирумаа нуждается в промышленном перевороте. Бывший министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус несколько недель назад в зале Рийгикогу сравнила сланцевое производство с фабрикой по производству счетов и заявила, что время ископаемых топлив проходит и об этом следовало знать уже много лет назад. По ее мнению, сейчас возник идеальный шанс превратить Ида-Вирумаа в центр современных технологий. Если это было очевидно уже много лет, то почему Партия реформ, много лет входившая в правительство, не сделала из Ида-Вирумаа эстонскую Кремниевую долину? Особенно в те годы, когда "Eesti Energia" приносил в госказну большие дивиденды.