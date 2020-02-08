Справедливый переход или уход с пустыми карманами?

Разумные люди стараются перед каждым крупным прыжком установить, что ждет их при приземлении: мягкие маты или батут, который подбросит их к новым высотам, или же, напротив, откинет в пропасть с каменистым дном, и насколько болезненным или даже фатальным может оказаться падение. Похоже, что те, кто в нынешних климатических дебатах желает еще больше подтолкнуть процесс погребения эстонской сланцевой промышленности, не особо задумываются об этом, полагая, что прыжок сам по себе уже достаточное озарение, а остальное неважно.
Нет сомнения, что нужно стремиться к более чистому производству. Использующие сланец эстонские электростанции и заводы масел делали это на протяжении последней четверти века такими темпами, за которыми не поспевали многие страны Евросоюза, не говоря уж о других промышленных регионах мира.
Эстония выполнила план по уменьшению выбросов двуокиси углерода на 10 (десять) лет раньше срока. Такое достижение вызвало бы зависть даже у стахановцев, однако в эйфорию еще не повергло: если ЕС поставил цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году, то, судя по участившимся в обществе заявлениям, Эстония могла бы тут проявить еще большее усердие и сделать это на 20 лет раньше.
Если отставить эмоции в сторону, то уместен вопрос: какая награда предусмотрена за победу в такой гонке? Ида-Вирускому уезду с его сланцевой промышленностью до сих пор не видать ее даже на горизонте, зато потери настигали сланцевый край с большой скоростью и оптом. В регионе, в котором уровень безработицы и без того самый высокий в стране, за год исчезла еще тысяча хорошо оплачиваемых рабочих мест, налоговые доходы самоуправлений уменьшились на несколько миллионов евро, и негативное влияние распространилось на экономику всей страны, ведь из экспортера электроэнергии Эстония превратилась в импортера.
Когда производству электроэнергии из сланца удалось почти полностью положить конец, то следующей мишенью стало другое пугало - производство масла из сланца. Хотя выбросов СО2 при этом значительно меньше, а прибыльность процесса значительно выше, да и рачительное использование своих полезных ископаемых является одной из основ экономики многих развитых государств Европы.
Справедливый переход на новую экономику не должен приравниваться к выходу с пустыми карманами из старой экономики.
Ведущие политики оппозиционной Партии реформ в течение последнего полугодия все громче говорят о том, что инвестировать в производство сланцевого масла уже неразумно и Ида-Вирумаа нуждается в промышленном перевороте. Бывший министр окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус несколько недель назад в зале Рийгикогу сравнила сланцевое производство с фабрикой по производству счетов и заявила, что время ископаемых топлив проходит и об этом следовало знать уже много лет назад. По ее мнению, сейчас возник идеальный шанс превратить Ида-Вирумаа в центр современных технологий. Если это было очевидно уже много лет, то почему Партия реформ, много лет входившая в правительство, не сделала из Ида-Вирумаа эстонскую Кремниевую долину? Особенно в те годы, когда "Eesti Energia" приносил в госказну большие дивиденды.
Входящие в нынешнее правительство министры Центристской партии ведут довольно туманные разговоры об огромных возможностях Ида-Вирумаа. У них не хватает решимости вкладываться в развитие сланцевой промышленности и в то же время они не дают конкретных ответов касательно государственной программы по смягчению потерь, сопровождающих выход из этой области экономики. Центристская партия будто забыла, что значительная часть ее избирателей как раз и связана со сланцевой промышленностью.
Для Ида-Вирумаа нет проку от тех пустых лозунгов, которые политики без всяких квот выбрасывают сейчас в воздух. Необходимы конкретные планы деятельности вместе с графиками, ценниками и источниками финансирования. Упрощенный пример: если сейчас прекратить инвестиции в сланцевую промышленность, то через пять лет это будет означать для государства потерю еще миллиарда евро и еще трех тысяч рабочих мест, однако для предотвращения этого государство инвестирует в Ида-Вирумаа в развитие новой экономики уже в течение следующих пяти лет пять миллиардов. Конечно, нужен источник, откуда взять деньги на это...
Вместо этого вертят туманными планами, как бы использовать обещанные Эстонии Евросоюзом 125 миллионов евро на семь лет из так называемого фонда справедливого перехода. Пока не будет плана и не началось его осуществление, было бы самоуничтожением ставить на ручной тормоз развитие сланцевой промышленности. В запале сокращения экологического следа нельзя затаптывать глубокий социально-экономический след. Справедливый переход на новую экономику не должен приравниваться к выходу с пустыми карманами из старой экономики.
В заключение - несколько цитат. "Сланец - это национальное богатство Эстонии, которое надо ценить как важный стратегический ресурс. Велико значение инвестиций предприятий в сланцевую энергетику, и прежде всего - в производство масла, благодаря которым увеличится занятость в Ида-Вирумаа. Сланцевый сектор важен для государства в плане обеспечения энергетической независимости и безопасности, получения налогов и гарантии занятости. В дальнейшем увеличится производство сланцевого масла и доля его экспорта".
"Энергетическая независимость Эстонии и ее долгосрочное обеспечение являются главной основой экономического благосостояния жителей страны, конкурентоспособности действующих в стране предприятий и энергетической безопасности Эстонии. К 2030 году Эстония достигла полной энергетической независимости; в том числе доля импортируемой электроэнергии равна нулю".
Эти точки зрения взяты не из какого-то фантастического опуса прошлого века или бизнес-плана мечты какого-нибудь сланцевого концерна. Они записаны в действующей и поныне государственной программе развития использования сланца, а также в программе развития энергохозяйства. И были утверждены соответственно чуть более трех и двух лет назад правительством реформиста Таави Рыйваса, в которое входили также "Isamaa" и соцдемы. Нынешнее правительство эти программы не отменяло.
В правовом государстве было бы уместно претворять в жизнь содержащиеся в этих программах принципы - по крайней мере до тех пор, пока нет нового и более успешного плана.