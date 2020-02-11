Любимый транспорт у дамы в шляпе - велосипед

10 февраля сотрудники Йыхвиского центра культуры и интересов поздравляли с юбилеем свою коллегу, руководителя кружка соломоплетения Эндлу Липп. Поверить, что эта суперактивная дама в шляпе с соломенными украшениями разменяла девятый десяток, невозможно. Неслучайно ее часто называют "ходячим позитивом" - всегда с шуткой.
Без оригинального головного убора и соломенных украшений Эндлу представить невозможно, во всяком случае, никогда не видела ее без них. И почти всегда на платье или жакете приколото что-то новенькое.