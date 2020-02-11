Любимый транспорт у дамы в шляпе - велосипед

ДОСТУПНО ДЛЯ

Без оригинального головного убора и соломенных украшений Эндлу представить невозможно, во всяком случае, никогда не видела ее без них. И почти всегда на платье или жакете приколото что-то новенькое.

- Как же еще обратить на себя внимание? - смеется она. - На женщину моего возраста уже вряд ли взглянут, а на шляпу - обязательно, может, и меня заодно приметят... На самом деле я всегда и всем говорю: любую женщину украсит то, чего у других нет и что в магазине не купишь. Значит, надо придумать и сделать самой что-то особенное. Изделия из растительных материалов идентичными быть не могут, захочешь повторить - все равно по-другому получится.