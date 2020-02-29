ОПРОС: Ощущаете ли вы нехватку кинотеатра в Йыхви?

Если в ноябре прошлого года "Apollo Kino Baltics" сообщил, что откроет кинотеатр в Йыхви в "Pargi Keskus" в нынешнем феврале, то теперь срок сдвинулся на май.
Майре Петрова:
- В последние годы я хожу в кино в Нарве, Таллинне, а также в Петербурге. Йыхви очень нуждается в кино, которое находилось бы в многолюдном месте на пути передвижения людей. "Amadeus" расположен в отдалении и фильмы там показывают от случая к случаю. Поход в кино - это спонтанное решение, так что единичные кинопоказы не заменят отдельный кинотеатр.
Вийре Пент:
- Кино, конечно, нужно. Концертный дом стоит немного в стороне и фильмы там показывают от случая к случаю. Если бы местоположение было хорошее и если бы знать, что как только возникнет желание, ты сможешь пойти в кино, а при наличии нескольких залов выбор будет разнообразный и начала следующего фильма особо ждать не придется, то люди обязательно ходили бы в кино.
Эндель Паап:
- Когда был помоложе, часто ходил в кино. Но потом кинотеатры пропали как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве, да и по телевизору в доступе появилось множество разных каналов. Теперь в привычку вошло смотреть телевизор. Так что я не совсем уверен, вытащит ли меня из дома открытие кинотеатра.
Олег Иванов:
- В последние годы хожу в кино в Нарве, Таллинне, а также за границей. Так что открытие кинотеатра вблизи дома, конечно же, стало бы для меня хорошей новостью. Качество и ритуалы настоящего кино производят все же совсем другое впечатление, чем показы, проходящие по совместительству в случайное время в каком-то зале.
Денис Пахомов:
- Кино в Йыхви, конечно, нужно. Было бы куда сходить с семьей. Сейчас поход в кино превращается в настоящее путешествие. Уже два часа уходит на дорогу туда-сюда. Если бы кино было поближе, то меньше стало бы также этой скучающей в торговом центре и сидящей в смартфонах молодежи. И какую-то из глупостей молодежь тогда бы не совершила.