ОПРОС: Ощущаете ли вы нехватку кинотеатра в Йыхви?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Майре Петрова: - В последние годы я хожу в кино в Нарве, Таллинне, а также в Петербурге. Йыхви очень нуждается в кино, которое находилось бы в многолюдном месте на пути передвижения людей. "Amadeus" расположен в отдалении и фильмы там показывают от случая к случаю. Поход в кино - это спонтанное решение, так что единичные кинопоказы не заменят отдельный кинотеатр.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вийре Пент: - Кино, конечно, нужно. Концертный дом стоит немного в стороне и фильмы там показывают от случая к случаю. Если бы местоположение было хорошее и если бы знать, что как только возникнет желание, ты сможешь пойти в кино, а при наличии нескольких залов выбор будет разнообразный и начала следующего фильма особо ждать не придется, то люди обязательно ходили бы в кино.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эндель Паап: - Когда был помоложе, часто ходил в кино. Но потом кинотеатры пропали как в Йыхви, так и в Кохтла-Ярве, да и по телевизору в доступе появилось множество разных каналов. Теперь в привычку вошло смотреть телевизор. Так что я не совсем уверен, вытащит ли меня из дома открытие кинотеатра.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Олег Иванов: - В последние годы хожу в кино в Нарве, Таллинне, а также за границей. Так что открытие кинотеатра вблизи дома, конечно же, стало бы для меня хорошей новостью. Качество и ритуалы настоящего кино производят все же совсем другое впечатление, чем показы, проходящие по совместительству в случайное время в каком-то зале.