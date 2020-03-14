С гордостью о школьном образовании в Ида-Вирумаа!
Будучи жителями Ида-Вирумаа, мы являемся горячими патриотами здешнего очень специфического региона, долгое-долгое время занимаемся здесь делом маленькой Эстонии, умеем радоваться маленьким победам и искренне гордимся вышедшими отсюда замечательными личностями.
Если у проживающего в каком-то из других уголков Эстонии эстонца сложилось негативное представление об Ида-Вирумаа, то весьма вероятно, что создали его люди, которые на самом деле не знают здешнего житья-бытья и не способны или не желают понять местных людей - вот и видят беса там, где его нет.
Наша школьная среда десятки лет была мультикультурной - это ценность и этим мы можем гордиться. Мультикультурность никогда не означала, что эстонец стал меньше эстонцем или и вовсе обрусел, или что русский домашний язык не дает человеку чувствовать себя гражданином Эстонии и членом эстонского общества. Разные национальности жили тут рядом, вместе действовали и дополняли друг друга - одна не важнее, не значительнее, ценнее или умнее, чем другая.
В наших школах всегда давали конкурентоспособное и хорошее эстоноязычное образование, а учеников считали достойными качественного образования независимо от их домашнего языка. Мы хранили те же традиции, отмечали те же праздники и события, что и остальная Эстония, - в наших школах это делалось, может, даже с большим патриотизмом, чем в каком-нибудь другом уголке Эстонии, ведь это всегда становилось делом чести и кровным делом.
Самые смекалистые уже давно открыли в своеобразии здешнего региона и школьного образования уникальную возможность развития, успешно заставили это работать себе на пользу и вышли на рынок труда более конкурентоспособными - а как же иначе?!
Блестящие выпускники с эстонскими и русскими фамилиями есть в списках Ярвеской, Тойлаской, Йыхвиской гимназий, Кивиылиской 1-й средней школы и Ийзакуской гимназии. В экзаменационных рейтингах ида-вируские гимназисты тоже занимали прекрасные места, показывали блестящие результаты на республиканских и международных олимпиадах. Уровень предприимчивости молодежи отражают участвующие в программе "Предприимчивая школа" Кивиылиская 1-я средняя школа (на золотом уровне программы) и бывшая Ярвеская гимназия (на серебряном уровне).
Процент поступления выпускников наших школ в университеты всегда был высоким: хорошее образование и то, чтобы наши выпускники стали конкурентоспособными и преуспевающими в жизни молодыми людьми, с умом вносящими свой ответный вклад в общество, считали в Ида-Вирумаа важным и до появления Кохтла-Ярвеской госгимназии.
С какой колокольни смотреть и оценивать, качественно ли здешнее образование?
Учесть надо очень много нюансов и особенностей, которых в большинстве остальных регионов Эстонии нет, то есть момент сравнения, по правде говоря, отсутствует. Если смотреть на сухую и бесстрастную статистику, не измеряя при этом развитие и учебный путь ребенка в дальнейшей перспективе, то действительно могут возникнуть вопросы. Почему не все чисто говорят на эстонском языке? Почему результаты экзамена по математике уступают результатам школы большого города, имеющей возможность выбирать себе учеников среди сотен кандидатов?
На здешние школы и образование тоже нельзя необдуманно и обобщенно навешивать ярлык безнадежных.
Однако более широкий взгляд позволяет обнаружить гораздо больше, нежели сухая статистика. У нас есть ученики, которые, не зная эстонского, прилагали усилия и осваивали на чужом для себя языке даже самые сложные предметы; у нас есть семьи, наперекор домашним устоям и умениям желающие своим детям только хорошего и делающие выбор школы, исходя из лучших побуждений; у нас есть учителя, уже много лет самоотверженно работающие с классами, где у части ребят домашний язык эстонский, у части дома сосуществуют два языка и у части домашний язык русский, а они должны суметь одинаково хорошо обучить всех этих детей.
У нас есть талантливые ученики и есть ученики, нуждающиеся в поддержке. У нас есть очень-очень блестящие результаты, а есть результаты и ниже среднестатистических, которых, однако, достаточно данному ученику, чтобы открыть нужные двери, пойти изучать профессию своей мечты и вне зависимости от экзаменационных баллов стать очень успешным человеком. За всем этим стоит очень большая и достойная огромного уважения работа.
Мы говорим о молодежи, которая активна и предприимчива, участвовала в многочисленных проектах и инициировала классные начинания. Нельзя забывать о гордящихся нашими школами выпускниках, о довольных родителях и отзывчивых партнерах.
Мерилом качества образования не являются только лишь сухие, не имеющие контекста цифры.
Средний возраст учителей у нас такой же, как в других уездах: молодые учителя не стремятся в школы и существуют предметы, дефицит учителей по которым превысил все мыслимые пределы.
В отраженных республиканскими медиа речах Хендрик Агур выступал с призывом, чтобы хорошие учителя ехали "спасать" образование в Ида-Вирумаа. Такие высказывания не делают ему чести. К тому же демонстрировать в СМИ пренебрежительное отношение - это крайне безответственно и бесчувственно по отношению к развитию и престижу здешнего образовательного ландшафта, а также к будущему детей.
Каждый ребенок имеет право на образование, на свой учебный путь и на то, чтобы его ценили. Чтобы у здешнего ребенка имелась свобода выбора на дальнейшем пути образования и в будущей трудовой жизни, он нуждается в большей, чем в среднем, помощи. Надо обеспечить ему эту помощь, а не бездумно обзывать ребенка безнадежным и отбрасывать в сторону.
На здешние школы и образование тоже нельзя необдуманно и обобщенно навешивать ярлык безнадежных.
У каждой школы - все равно, будь это маленькая уездная школа или городская школа - имеются собственные история, место, успехи, опыт, особенности, достоинство и неоценимая роль в жизни общины. В историю каждой школы стоит углубляться, не упрощая и не делая негативных обобщений. Когда Мати Хейдметс знакомил в "Õpetajate Leht" с результатами исследования школ, проведенного центром образовательных инноваций Таллиннского университета, то констатировал, что разнообразие школьной жизни является силой и в немалой степени фактором успеха эстонского образовательного ландшафта.
Бесспорно, все мы держим кулаки за Кохтла-Ярвескую гимназию, однако не стоит недооценивать прежние достижения разных школ, их славных учеников и учителей.
Сила может скрываться в сотрудничестве, которого не достичь противопоставлением: надо больше сосредоточиться на хорошем, уметь видеть сильные стороны разных школ и желать учиться на опыте, осмеливаться принимать более сложные вызовы и ставить на первое место - впереди всего остального - ученика.