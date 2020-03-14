С гордостью о школьном образовании в Ида-Вирумаа!

Однако более широкий взгляд позволяет обнаружить гораздо больше, нежели сухая статистика. У нас есть ученики, которые, не зная эстонского, прилагали усилия и осваивали на чужом для себя языке даже самые сложные предметы; у нас есть семьи, наперекор домашним устоям и умениям желающие своим детям только хорошего и делающие выбор школы, исходя из лучших побуждений; у нас есть учителя, уже много лет самоотверженно работающие с классами, где у части ребят домашний язык эстонский, у части дома сосуществуют два языка и у части домашний язык русский, а они должны суметь одинаково хорошо обучить всех этих детей.

У нас есть талантливые ученики и есть ученики, нуждающиеся в поддержке. У нас есть очень-очень блестящие результаты, а есть результаты и ниже среднестатистических, которых, однако, достаточно данному ученику, чтобы открыть нужные двери, пойти изучать профессию своей мечты и вне зависимости от экзаменационных баллов стать очень успешным человеком. За всем этим стоит очень большая и достойная огромного уважения работа.

Мы говорим о молодежи, которая активна и предприимчива, участвовала в многочисленных проектах и инициировала классные начинания. Нельзя забывать о гордящихся нашими школами выпускниках, о довольных родителях и отзывчивых партнерах.

Мерилом качества образования не являются только лишь сухие, не имеющие контекста цифры.

Средний возраст учителей у нас такой же, как в других уездах: молодые учителя не стремятся в школы и существуют предметы, дефицит учителей по которым превысил все мыслимые пределы.

В отраженных республиканскими медиа речах Хендрик Агур выступал с призывом, чтобы хорошие учителя ехали "спасать" образование в Ида-Вирумаа. Такие высказывания не делают ему чести. К тому же демонстрировать в СМИ пренебрежительное отношение - это крайне безответственно и бесчувственно по отношению к развитию и престижу здешнего образовательного ландшафта, а также к будущему детей.

Каждый ребенок имеет право на образование, на свой учебный путь и на то, чтобы его ценили. Чтобы у здешнего ребенка имелась свобода выбора на дальнейшем пути образования и в будущей трудовой жизни, он нуждается в большей, чем в среднем, помощи. Надо обеспечить ему эту помощь, а не бездумно обзывать ребенка безнадежным и отбрасывать в сторону.

На здешние школы и образование тоже нельзя необдуманно и обобщенно навешивать ярлык безнадежных.

У каждой школы - все равно, будь это маленькая уездная школа или городская школа - имеются собственные история, место, успехи, опыт, особенности, достоинство и неоценимая роль в жизни общины. В историю каждой школы стоит углубляться, не упрощая и не делая негативных обобщений. Когда Мати Хейдметс знакомил в "Õpetajate Leht" с результатами исследования школ, проведенного центром образовательных инноваций Таллиннского университета, то констатировал, что разнообразие школьной жизни является силой и в немалой степени фактором успеха эстонского образовательного ландшафта.

Бесспорно, все мы держим кулаки за Кохтла-Ярвескую гимназию, однако не стоит недооценивать прежние достижения разных школ, их славных учеников и учителей.