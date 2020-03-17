Руководители самоуправлений Ида-Вирумаа: самая большая проблема - это отсутствие средств защиты

В связи с распространением коронавирусной инфекции и объявленным правительством Эстонии чрезвычайным положением сегодня состоялось внеочередное заседание кризисной комиссии Восточного региона. В ней приняли участие представители региональных государственных учреждений и местных самоуправлений Ида- и Ляэне-Вирумаа. Представители Идаского спасательного центра вышли на связь с остальными участниками их Йыхвиской конторы с помощью скайп-конференции.

Руководители и представители местных самоуправлений отметили, что основной проблемой является недостаточное количество средств защиты, однако со своими задачами самоуправления справляются, все нуждающиеся в помощи получают оперативную помощь. Разумеется, закрыты все школы и увеселительные заведения, где могут собираться большие компании. Детские сады работают во всех самоуправлениях, кроме Нарва-Йыэсуу и Тойла, в котором по согласованию с родителями и директорами, дошкольные учреждения прервали работу на две недели.

Старейшина волости Тойла Эве Эаст отметила, что в случае, если такая необходимость возникнет, самоуправление взвесит возможность обеспечить посещение детских садов на уровне конкретных групп.

Многие самоуправления изменили порядок своей работы с целью уменьшить контакты людей друг с другом, чиновники и работники госсектора и местных самоуправлений, у которых есть возможность работать удаленно, используют данную возможность. При этом, жители по-прежнему обслуживаются по телефону, электронной почте или по предварительной договоренности очно.

Руководитель кризисной комиссии Айлар Хольцманн сделал обзор о работе регионального штаба Идаского спасательного центра. Этот штаб приступил к работе 14 марта в 15.00, основными направлениями его работы стали мониторинг готовности спасательного центра, планирование работы в новых условиях, совместная работа и обмен информацией с местными самоуправлениями и другими учреждениями Восточного региона, а также картографирование текущей ситуации. Руководитель восточного спасательного центра Айлар Хольцманн поблагодарил местные самоуправления за отличную совместную работу.

Префект Восточной префектуры департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп уверил, что работа полиции проходит в обычном режиме, новые меры были приняты в связи с ситуацией на границе:

- Мы не прекращаем обслуживать вызовы, помощь обязательно придет к тому, кто в ней нуждается, граница под контролем, выдаем документы. Сегодня ночью восстановили пограничный контроль на внутренней границе меры на внешней границе. Все привычные каналы уведомлений работают. Если ситуация требует быстрой помощи и немедленного вмешательства полиции, необходимо звонить, как и прежде, по номеру 112, если же нужно сообщить о уже произошедшем правонарушении, можно сделать это через наш веб-сайт.

Руководитель Идаского отделения центра тревоги Янек Муракас напомнил, что с понедельника работает новый инфотелефон 1247, по которому можно получить информацию о коронавирусе и его распространению. Муракас подчеркнул, что по этому номеру не консультируют на темы здоровья. Для медицинских консультаций следует по-прежнему выбирать номер семейных врачей 1220, по которому отвечаю специалисты с медицинским образованием.

По словам Янека Муракаса, в данный момент увеличилась нагрузка на телефон центра тревоги 112, сюда также начали звонить пожилые люди, которые жалуются на закончившиеся запасы еды и медикаментов и у которых нет близких, готовых помочь. В этом случае работники центра тревоги дают людям номера контактов чиновников местного самоуправления и инструктируют, каким образом эти контакты можно найти по интернету и с помощью соседей.

Янек Муракас обращает внимание на то, что при звонке на номер центра тревоги может случиться небольшой период ожидания, поскольку номер время от времени перегружен вызовами.

- Обычно мы отвечаем на звонок в течение минуты, поэтому просим людей проявить понимание и терпение, не класть трубку, а дождаться ответа диспетчера. Такая же ситуация может возникнуть и при звонке на новый инфотелефон 1247, - успокоил Муракас.