Вт, 24.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Обзор для предприятий – пакет кризисных мер

Veebinar 24.03.

ФОТО: Erakogu

Во вторник, 24 марта, в 16:30 пройдет онлайн-вебинар, где можно будет получить обзор одобренного правительством пакета экономических мер, направленных на улучшение положения предприятий и работников Эстонии.

В вебинаре примут участие:

* Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики

* Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию

* Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства

Вебинар будет проходить на русском языке.

Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom.

Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.

Присоединяйтесь по ссылке: https://zoom.us/j/137737591?pwd=ZEpsaWgvcEE3YmJyS2JpOENxQ2QwZz09

Пароль: 001286

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