Обзор для предприятий – пакет кризисных мер

Во вторник, 24 марта, в 16:30 пройдет онлайн-вебинар, где можно будет получить обзор одобренного правительством пакета экономических мер, направленных на улучшение положения предприятий и работников Эстонии.
В вебинаре примут участие:
* Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики
* Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию
* Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства
Вебинар будет проходить на русском языке.
Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom.
Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.
Присоединяйтесь по ссылке: https://zoom.us/j/137737591?pwd=ZEpsaWgvcEE3YmJyS2JpOENxQ2QwZz09
Пароль: 001286