ОДИН ВОПРОС: Каковы наиболее существенные проблемы в борьбе с коронавирусом?

Борьба с распространением коронавируса продолжается.
Глава Идаского спасательного центра, руководитель работ во время чрезвычайного положения в Ида- и Ляэне-Вирумаа АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:
- Большую проблему представляют средства защиты - начиная с дезинфицирующих средств и заканчивая защитными масками и защитной одеждой. Второй вопрос в том, как сдержать распространение гриппа. Здесь очень большой группой риска являются дома попечения. Также мы должны проследить за тем, чтобы местные самоуправления были в состоянии обеспечить все важные услуги. У меня сейчас нет информации, что самоуправления не справляются с возложенными на них сейчас задачами - они выполняют еще и другие, дополнительные задачи.
В конце прошлой недели пришли средства для дезинфекции поверхностей для домов попечения, которые мы в воскресенье отвезли во все дома попечения по всему Вирумаа. В понедельник пришли дезинфектанты для семейных врачей, их мы отвезли в раквереский, кохтла-ярвеский и нарвский офисы Департамента здоровья.
Во вторник мне позвонила региональный руководитель Департамента здоровья Марье Муузикус и сказала, что Вирумаа выделено 29000 защитных масок, которые предназначены для домов попечения. Мы помогаем с логистикой, чтобы все удалось развезти.