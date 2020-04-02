ОДИН ВОПРОС: Каковы наиболее существенные проблемы в борьбе с коронавирусом?

- Большую проблему представляют средства защиты - начиная с дезинфицирующих средств и заканчивая защитными масками и защитной одеждой. Второй вопрос в том, как сдержать распространение гриппа. Здесь очень большой группой риска являются дома попечения. Также мы должны проследить за тем, чтобы местные самоуправления были в состоянии обеспечить все важные услуги. У меня сейчас нет информации, что самоуправления не справляются с возложенными на них сейчас задачами - они выполняют еще и другие, дополнительные задачи.