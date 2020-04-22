Премьер-министр: по Ида-Вирускому уезду ударило очень сильно

- Нет никакого сомнения, что по Ида-Вирумаа ударило очень сильно - я имею в виду период с 12 марта, во время чрезвычайного положения, - сказал Юри Ратас, отвечая на парламентском инфочасе на запрос соцдемов о будущем Ида-Вирумаа.

По словам Ратаса, Ида-Вирумаа очень важен для правительства: "Он находится в большом приоритете, в фокусе".

Зачитавшая в Рийгикогу запрос социал-демократ Катри Райк отметила, что Ида-Вирумаа переживает кризис. "Ясно, что сегодня люди думают о своем здоровье, но и о своем финансовом положении думают тоже, и можно с полной уверенностью и большой печалью сказать, что люди в страхе", - сказала она, добавив, что такая ситуация может представлять также угрозу для внутренней безопасности.

По состоянию на 20 апреля, число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло до 7801 человека и безработица достигла уровня 12,8 процента. С начала года количество зарегистрированных безработных увеличилось в уезде на 1632 человека. Из них около тысячи добавилось после начала пандемии коронавируса в начале марта. За первые три недели апреля количество безработных в уезде выросло на 634 человека.