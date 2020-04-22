Ср, 22.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Премьер-министр: по Ида-Вирускому уезду ударило очень сильно

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Ида-Вирумаа очень важен для правительства, "он находится в большом приоритете".

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Премьер-министр Юри Ратас констатировал в понедельник в Рийгикогу, что Ида-Вирумаа, где безработица увеличилась уже до 12,8 процента, сильнее всех пострадал при чрезвычайном положении.

- Нет никакого сомнения, что по Ида-Вирумаа ударило очень сильно - я имею в виду период с 12 марта, во время чрезвычайного положения, - сказал Юри Ратас, отвечая на парламентском инфочасе на запрос соцдемов о будущем Ида-Вирумаа.

По словам Ратаса, Ида-Вирумаа очень важен для правительства: "Он находится в большом приоритете, в фокусе".

Зачитавшая в Рийгикогу запрос социал-демократ Катри Райк отметила, что Ида-Вирумаа переживает кризис. "Ясно, что сегодня люди думают о своем здоровье, но и о своем финансовом положении думают тоже, и можно с полной уверенностью и большой печалью сказать, что люди в страхе", - сказала она, добавив, что такая ситуация может представлять также угрозу для внутренней безопасности.

По состоянию на 20 апреля, число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло до 7801 человека и безработица достигла уровня 12,8 процента. С начала года количество зарегистрированных безработных увеличилось в уезде на 1632 человека. Из них около тысячи добавилось после начала пандемии коронавируса в начале марта. За первые три недели апреля количество безработных в уезде выросло на 634 человека.

Количество безработных в ида-вируских самоуправлениях по состоянию на 20 апреля

  • Нарва 3668
  • Кохтла-Ярве 2026
  • Силламяэ 730
  • Йыхви 517
  • Люганузе 312
  • Нарва-Йыэсуу 219
  • Aлутагузе 180
  • Toйла 149 

В общем в Ида-Вирумаа: 7801 (12,8%)

tootukassa.ee

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ