Премьер-министр: по Ида-Вирускому уезду ударило очень сильно

Премьер-министр Юри Ратас констатировал в понедельник в Рийгикогу, что Ида-Вирумаа, где безработица увеличилась уже до 12,8 процента, сильнее всех пострадал при чрезвычайном положении.
- Нет никакого сомнения, что по Ида-Вирумаа ударило очень сильно - я имею в виду период с 12 марта, во время чрезвычайного положения, - сказал Юри Ратас, отвечая на парламентском инфочасе на запрос соцдемов о будущем Ида-Вирумаа.
По словам Ратаса, Ида-Вирумаа очень важен для правительства: "Он находится в большом приоритете, в фокусе".
Зачитавшая в Рийгикогу запрос социал-демократ Катри Райк отметила, что Ида-Вирумаа переживает кризис. "Ясно, что сегодня люди думают о своем здоровье, но и о своем финансовом положении думают тоже, и можно с полной уверенностью и большой печалью сказать, что люди в страхе", - сказала она, добавив, что такая ситуация может представлять также угрозу для внутренней безопасности.
По состоянию на 20 апреля, число зарегистрированных безработных в Ида-Вирумаа выросло до 7801 человека и безработица достигла уровня 12,8 процента. С начала года количество зарегистрированных безработных увеличилось в уезде на 1632 человека. Из них около тысячи добавилось после начала пандемии коронавируса в начале марта. За первые три недели апреля количество безработных в уезде выросло на 634 человека.
Количество безработных в ида-вируских самоуправлениях по состоянию на 20 апреля
- Нарва 3668
- Кохтла-Ярве 2026
- Силламяэ 730
- Йыхви 517
- Люганузе 312
- Нарва-Йыэсуу 219
- Aлутагузе 180
- Toйла 149
В общем в Ида-Вирумаа: 7801 (12,8%)