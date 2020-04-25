Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой переехал в новый дом

Пока маленькие ученики Елены Ушаковой из-за чрезвычайного положения находятся дома, ей не приходится терять время даром - обустраивается в новом здании по улице Кооли, 3 в Йыхви, где еще больше возможностей для разнообразных занятий детей и лучшие бытовые условия.
Елена Ушакова закрыла двери своего учебного центра еще до объявления чрезвычайного положения - как только стала поступать тревожная информация о распространении нового коронавируса, обзвонила всех родителей и договорилась о перерыве в занятиях. "Забота о здоровье детей - самая важная задача, которую я перед собой ставлю, - подчеркивает она. - Несмотря на то, что у меня только один источник дохода и материальной поддержки ни от кого нет, рисковать не хочу".
Несмотря на безрадостную ситуацию, Елена признает, что хотя сильно переживала, но как опытный учитель и инициативный человек не позволила себе предаваться унынию, тем более что в эти трудные дни осуществилась ее мечта.
- Давно искала другое помещение для центра, хотелось также в центре города и площадь побольше, - поделилась она. - За шесть лет деятельности он вырос - приходят 80 детей. Желающих намного больше, но физически не могу принять - одна здесь работаю. На Уус, 8, где мы прожили шесть лет, было удобно и уютно. Но чувствовала, что маловато места для развития. Теперь у нас будет больше возможностей для зонирования занятий - современные, удобные, теплые помещения с хорошим освещением и вентиляцией, оригинальный холл и красивые окна, отдельный туалет. Есть большая парковка, что важно для родителей.
Хозяйственных хлопот после переезда много, Елена предполагает, что двери центра на новом месте распахнутся не раньше августа.
- Если ограничения в стране будут сняты в июне, то, возможно, приму часть детей, с которыми мы не успели завершить программы, приглашу на уроки, возможности для их проведения есть, но полноценная работа центра возобновится в конце лета. Проводить занятия дистанционно, как многие учителя, я тоже могу, но не стану, потому что считаю, что в достижении поставленных мною целей самое важное условие - живое общение.
Во время вынужденного перерыва Елена не только занимается обустройством на новом месте, но и поиском новых партнеров - взяла на практику студентов Ида-Вирумааского профцентра, будущих специалистов мультимедиа, с которыми сотрудничает дистанционно.
С 2014 года на уроки Елены Ушаковой в Йыхви приходят не только десятки йыхвиских и кохтла-ярвеских детишек, но приезжают даже из других городов и уездов. За опытом обращаются коллеги, в том числе из других стран. Елена неоднократно выступала на международных конференциях и побеждала в международных конкурсах. А в этом году учебно-развивающий центр Елены Ушаковой в канун своего шестилетия стал номинантом в категории "Успешный соло-предприниматель" ("Edukas sooloettevõtja") республиканского конкурса "Предприимчивый дух Эстонии - 2019" ("Eesti Ettevõtlik Vaim 2019"), организованного Ассоциацией малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA).