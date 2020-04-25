Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой переехал в новый дом

Елена Ушакова закрыла двери своего учебного центра еще до объявления чрезвычайного положения - как только стала поступать тревожная информация о распространении нового коронавируса, обзвонила всех родителей и договорилась о перерыве в занятиях. "Забота о здоровье детей - самая важная задача, которую я перед собой ставлю, - подчеркивает она. - Несмотря на то, что у меня только один источник дохода и материальной поддержки ни от кого нет, рисковать не хочу".

Несмотря на безрадостную ситуацию, Елена признает, что хотя сильно переживала, но как опытный учитель и инициативный человек не позволила себе предаваться унынию, тем более что в эти трудные дни осуществилась ее мечта.

- Давно искала другое помещение для центра, хотелось также в центре города и площадь побольше, - поделилась она. - За шесть лет деятельности он вырос - приходят 80 детей. Желающих намного больше, но физически не могу принять - одна здесь работаю. На Уус, 8, где мы прожили шесть лет, было удобно и уютно. Но чувствовала, что маловато места для развития. Теперь у нас будет больше возможностей для зонирования занятий - современные, удобные, теплые помещения с хорошим освещением и вентиляцией, оригинальный холл и красивые окна, отдельный туалет. Есть большая парковка, что важно для родителей.

Хозяйственных хлопот после переезда много, Елена предполагает, что двери центра на новом месте распахнутся не раньше августа.

- Если ограничения в стране будут сняты в июне, то, возможно, приму часть детей, с которыми мы не успели завершить программы, приглашу на уроки, возможности для их проведения есть, но полноценная работа центра возобновится в конце лета. Проводить занятия дистанционно, как многие учителя, я тоже могу, но не стану, потому что считаю, что в достижении поставленных мною целей самое важное условие - живое общение.

Во время вынужденного перерыва Елена не только занимается обустройством на новом месте, но и поиском новых партнеров - взяла на практику студентов Ида-Вирумааского профцентра, будущих специалистов мультимедиа, с которыми сотрудничает дистанционно.