Воскресным утром 5 мая, в 10.20, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожном происшествии в Силламяэ, где столкнулись два автомобиля, рассказывает Postimees.
В Силламяэ пьяный водитель без прав совершил столкновение и убежал с места аварии
По предварительным данным, водитель "Volvo" не справился с управлением во время движения по силламяэской улице Кеск - и его машина врезалась в BMW.
Как потом установила полиция, за рулем "Volvo" находился 48-летний мужчина без водительских прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения, а за рулем BMW была 23-летняя женщина, которая была трезва и с водительским удостоверением.
После аварии водитель "Volvo" вместе с пассажиром скрылись с места происшествия. Полицейские потом поймали его, но пассажира не нашли.
Помимо водителя, как пишет Postimees, в автомобиле BMW находились еще два человека - никто не нуждался в госпитализации.