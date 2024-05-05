В Силламяэ пьяный водитель без прав совершил столкновение и убежал с места аварии

По предварительным данным, водитель "Volvo" не справился с управлением во время движения по силламяэской улице Кеск - и его машина врезалась в BMW.

Как потом установила полиция, за рулем "Volvo" находился 48-летний мужчина без водительских прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения, а за рулем BMW была 23-летняя женщина, которая была трезва и с водительским удостоверением.

После аварии водитель "Volvo" вместе с пассажиром скрылись с места происшествия. Полицейские потом поймали его, но пассажира не нашли.

Помимо водителя, как пишет Postimees, в автомобиле BMW находились еще два человека - никто не нуждался в госпитализации.