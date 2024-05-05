На производстве в Нарве горели титановые обрезки, один человек попал в больницу

"В здании загорелись титановые обломки, которые могли вызвать взрыв, если их потушить водой. Основной целью работ по тушению были защитa здания и ограничeние распространение огня", - проинформировал Спасательный департамент.

Если первоначально сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал, то позднее департамент уточнил, что одного мужчину с затрудненным дыханием доставили в больницу.

Горение титановыx обломков было локализовано в 20.51, для ограничения горения использовались специальные минеральные огнезащитные покрытия. Периметр металлолома был засыпан песком.

По словам руководителя спасательной операции, как передает Rus.ERR, горение может продолжаться еще несколько дней. Cпасатели продолжат следить за ситуацией.