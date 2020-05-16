ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Андреа Эйхе

Но Эйхе как новому волостному старейшине требовалось решить еще один неудобный вопрос: вспыхнувший в прошлом году школьный кризис. Он, правда, с виду разрешился, однако бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, которую, по мнению многих, отстранили от должности несправедливо и по политическим соображениям, намеревалась продолжить борьбу за свои права в суде. Волостная управа во главе с Эйхе направила в суд новую точку зрения Люганузеской волости на увольнение Уусталу, которая диаметрально противоположна той, что представило предыдущее волостное управление, которое считало увольнение директора оправданным.

Если в одном учреждении одному и тому же факту возможно дать полярные оценки только из-за того, что в волости сменилась политическая власть, то это, в свою очередь, подтверждает, что декабрьская атака на школьного директора была политической акцией. Косвенно это подтверждается и тем обстоятельством, что волостная управа, уволившая директора, была заинтересована в том, чтобы Уусталу отозвала свой иск.