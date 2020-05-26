Вт, 26.05.2020
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ИСТОРИЯ ⟩ Койт Рауд: в Кохтла-Ярве создали новые органы оккупационной власти

Койт Рауд.

ФОТО: Частный архив

По оценке избранного в Верховный Совет от Ида-Вирумаа Койта Рауда, 26 мая 1990 года в Кохтла-Ярве под защитой десантников происходило создание новых органов оккупационной власти. Его точку зрения разделяли и другие члены Верховного Совета.

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Состоявшееся в Кохтла-Ярве собрание было включено также в повестку дня Верховного Совета Эстонии, заседавшего через два дня, 28 мая. С обзором произошедшего выступил перед депутатами зампредседателя Верховного Совета Виктор Андреев. Приводим выдержки из стенограммы заседания того дня.

Руководитель Верховного Совета Юло Нугис: Переходим к пункту 3 повестки дня. Информация о состоявшемся 26 мая 1990 года в Кохтла-Ярве совещании депутатов и представителей трудовых коллективов. Авось из доклада станет ясно, правильнее ли, быть может, говорить "съезд". Докладчиком является заместитель руководителя Верховного Совета Эстонской Республики Виктор Андреев.

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