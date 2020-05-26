ИСТОРИЯ ⟩ Койт Рауд: в Кохтла-Ярве создали новые органы оккупационной власти

Состоявшееся в Кохтла-Ярве собрание было включено также в повестку дня Верховного Совета Эстонии, заседавшего через два дня, 28 мая. С обзором произошедшего выступил перед депутатами зампредседателя Верховного Совета Виктор Андреев. Приводим выдержки из стенограммы заседания того дня.