ИСТОРИЯ ⟩ Койт Рауд: в Кохтла-Ярве создали новые органы оккупационной власти

По оценке избранного в Верховный Совет от Ида-Вирумаа Койта Рауда, 26 мая 1990 года в Кохтла-Ярве под защитой десантников происходило создание новых органов оккупационной власти. Его точку зрения разделяли и другие члены Верховного Совета.
Состоявшееся в Кохтла-Ярве собрание было включено также в повестку дня Верховного Совета Эстонии, заседавшего через два дня, 28 мая. С обзором произошедшего выступил перед депутатами зампредседателя Верховного Совета Виктор Андреев. Приводим выдержки из стенограммы заседания того дня.