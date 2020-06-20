Кохтла-ярвеский учебный центр занял II место в рейтинге учебных центров Эстонии

Позади учебный год, и сейчас в центре Светланы Шишкиной "Macte" идут приятные процедуры - вручение сертификатов об окончании курсов эстонского языка. Их получают десятки взрослых людей из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Нарва-Йыэсуу. Пять лет назад, когда Светлана - простой учитель английского языка Славянской основной школы Кохтла-Ярве - только открыла центр, она и представить не могла такого количества учащихся и того, что его деятельность будет высоко оценена в республике: центр получил звание "Успешное предприятие 2020 года".
- А в прошлом году ваш учебный центр, Светлана, занял второе место в рейтинге среди всех учебных центров республики. Было неожиданно?
- Очень неожиданно. Когда мне позвонили и сообщили о том, что, по оценке аналитиков "Äripäev", мой центр второй в рейтинге, а в нем было 94 учебных центра Эстонии, я подумала сначала, что это какой-то розыгрыш. Но оказалось, все так и есть. Еще раз убедилась, что не зря пять лет назад я, обыкновенный учитель, решила попробовать себя в чем-то новом, не имея ни знакомств, ни стартового капитала.
OÜ Macte
- Дополнительная информация и регистрация на курсы OÜ Macte: тел. 5514 537, Светлана Шишкина
- э-почта: macteou@gmail.com
- www.macte.ee
Все друзья, когда я им сказала, что решила по собственному желанию уйти из школы и начать свое дело, говорили: "Да что ты делаешь, учебных центров много, эта ниша давно занята!". Действительно, рынок предлагаемых языковых курсов переполнен. Думаю, что одной из составляющих того, что мне удалось найти здесь свое место, было то, что я сама учитель и знаю специфику этой работы, разбираюсь в том, что предлагаю.
Татьяна Григорьева, учитель начальных классов кохтла-ярвеской Славянской основной школы:
- Очень понравились курсы, которые проходили в непринужденной обстановке, и что немаловажно, они были для нас бесплатными, а на занятия не надо было куда-то ехать или идти, - делится своими впечатлениями об изучении эстонского языка в учебном центре "Macte".
И еще что немаловажно - в выборе места проведения курсов отталкиваться от того, где ученикам удобно заниматься. Чаще всего это, как говорится, не уходя с места работы - в школе, детском саду или на предприятии. Может, это покажется кому-то странным, но у меня нет офиса. Всю работу я делаю на дому.
Конечно, я бы никогда не смогла добиться успеха без прекрасной команды учителей. Не секрет, что когда какие-то курсы предлагают, то первое, о чем люди спрашивают: "А кто учитель?". Идут всегда на учителя. И без таких учителей, как, например, Юлия Кряталова, центру трудно было бы попасть в рейтинг. Я благодарна всем учителям, которые сотрудничают со мной, фондам, в частности "INNOVE", которые мне доверяют, и, конечно же, Эстонской кассе по безработице.
- Какие планы на будущее?
- Хочу продолжать эту деятельность. Считаю, что нашла свое место в жизни. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я убедилась, что простому человеку из Ида-Вирумаа можно добиться успеха, главное - не бояться рисковать и сделать первый шаг. Дерзайте, рискуйте, как говорится, терпение и труд все перетрут.
Я долго думала, как назвать свою фирму. Следуя известному выражению "Как корабль назовешь, так он и поплывет", использовала слово "Мacte", что в переводе с латинского означает "здорово, супер".
Юлия Кряталова, преподаватель эстонского языка в учебном центре "Мacte":
- Мне очень комфортно работать в центре "Мacte". А я, в свою очередь, стараюсь, чтобы люди ходили на курсы с удовольствием, непринужденно. Мы не ограничиваемся только учебниками, а разнообразим наши занятия, устраивая мастер-классы, например, как завязывать красиво шарфик, приглашали преподавателя по валянию. Очень важно создать хороший микроклимат, чтобы обстановка была дружелюбной и ученики чувствовали себя раскованно.
Судя по отзывам, это удается. Мои ученики в шутку спрашивают: "Ты, наверное, подмешиваешь нам что-то в чай, что мы с таким удовольствием приходим". Отвечаю: "Да, свою любовь к эстонскому и к работе".
Директор Славянской основной школы Светлана Владимирова: "Я очень довольна сотрудничеством"
Только что состоялось вручение сертификатов об окончании курсов эстонского языка работникам Славянской основной школы Кохтла-Ярве. Ее директор Светлана Владимирова - первая среди руководителей школ и детских садов Кохтла-Ярве, кто воспользовался возможностями программы Эстонской кассы по безработице для работодателей, по которой курсы эстонского языка смогли пройти 15 работников школы.
- Светлана, несмотря на то, что директора школ и детских садов в других городах Ида-Вирумаа активно используют программу Эстонской кассы по безработице для работодателей, по каким-то причинам именно в Кохтла-Ярве работодатели пока еще не открыли для себя все ее преимущества. Вы были одной из первых директоров школ нашего города, которые использовали эту программу для обучения своих сотрудников. Вы остались довольны сотрудничеством с Эстонской кассой по безработице?
- Да, конечно, я очень довольна сотрудничеством. Думаю, что все работодатели заинтересованы в том, чтобы уровень владения эстонским языком работниками был на хорошем уровне. И касса по безработице дает возможность организовать это так, что люди могут пройти курсы бесплатно. А у меня как у работодателя есть возможность создать условия для учебы, чтобы нашим учителям не приходилось после напряженного рабочего дня тратить время, чтобы добраться до места проведения курсов. Они лишь переходили в другое помещение школы и начинали заниматься.
Отмечу, что сотрудничество с Эстонской кассой по безработице в рамках программы для работодателей, комфортно и удобно для работодателя, и все получилось, как ожидалось. Главное, что обучение работников по этой программе не несет с собой никакого финансового бремени.