Кохтла-ярвеский учебный центр занял II место в рейтинге учебных центров Эстонии

- А в прошлом году ваш учебный центр, Светлана, занял второе место в рейтинге среди всех учебных центров республики. Было неожиданно?

- Очень неожиданно. Когда мне позвонили и сообщили о том, что, по оценке аналитиков "Äripäev", мой центр второй в рейтинге, а в нем было 94 учебных центра Эстонии, я подумала сначала, что это какой-то розыгрыш. Но оказалось, все так и есть. Еще раз убедилась, что не зря пять лет назад я, обыкновенный учитель, решила попробовать себя в чем-то новом, не имея ни знакомств, ни стартового капитала.

OÜ Macte Дополнительная информация и регистрация на курсы OÜ Macte: тел. 5514 537, Светлана Шишкина

э-почта: macteou@gmail.com

www.macte.ee

Все друзья, когда я им сказала, что решила по собственному желанию уйти из школы и начать свое дело, говорили: "Да что ты делаешь, учебных центров много, эта ниша давно занята!". Действительно, рынок предлагаемых языковых курсов переполнен. Думаю, что одной из составляющих того, что мне удалось найти здесь свое место, было то, что я сама учитель и знаю специфику этой работы, разбираюсь в том, что предлагаю.

Татьяна Григорьева, учитель начальных классов кохтла-ярвеской Славянской основной школы. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна Григорьева, учитель начальных классов кохтла-ярвеской Славянской основной школы: - Очень понравились курсы, которые проходили в непринужденной обстановке, и что немаловажно, они были для нас бесплатными, а на занятия не надо было куда-то ехать или идти, - делится своими впечатлениями об изучении эстонского языка в учебном центре "Macte".

И еще что немаловажно - в выборе места проведения курсов отталкиваться от того, где ученикам удобно заниматься. Чаще всего это, как говорится, не уходя с места работы - в школе, детском саду или на предприятии. Может, это покажется кому-то странным, но у меня нет офиса. Всю работу я делаю на дому.

Конечно, я бы никогда не смогла добиться успеха без прекрасной команды учителей. Не секрет, что когда какие-то курсы предлагают, то первое, о чем люди спрашивают: "А кто учитель?". Идут всегда на учителя. И без таких учителей, как, например, Юлия Кряталова, центру трудно было бы попасть в рейтинг. Я благодарна всем учителям, которые сотрудничают со мной, фондам, в частности "INNOVE", которые мне доверяют, и, конечно же, Эстонской кассе по безработице.

- Какие планы на будущее?

- Хочу продолжать эту деятельность. Считаю, что нашла свое место в жизни. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я убедилась, что простому человеку из Ида-Вирумаа можно добиться успеха, главное - не бояться рисковать и сделать первый шаг. Дерзайте, рискуйте, как говорится, терпение и труд все перетрут.