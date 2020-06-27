ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Иво Пости

Обошедшиеся более чем в четыре миллиона и потребовавшие больше времени и нервов, чем ожидалось поначалу, реконструкция Нарвской крепости и обновление экспозиции музея завершены. Однако для музея это означает не финальную сирену, а новое начало.

В то время, когда из-за коронавируса не приходится надеяться на поток российских туристов в Ида-Вирумаа, а "Кремлевских соловьев", привлекавших два последних лета в Нарву десятки тысяч человек из остальной Эстонии, больше тут не играют, именно обновленный Нарвский музей должен стать одной из важнейших причин, чтобы люди ехали сюда нынешним летом. Причем Иво Пости и музейные работники станут играть ключевую роль в том, насколько хорошо удастся осуществить данный план.