ОДИН ВОПРОС ⟩ Не достаточно ли поменялось в Нарве, чтобы вы захотели снова стать ее архитектором?

В Нарве объявлен третий конкурс для поиска главного городского архитектора, за первые два достойных кандидатов не нашли. В 2020 году с этого поста ушел Иван Сергеев, а в 2008-2015 годах пост занимал Пеэтер Тамбу, уволившийся из-за недовольства ходом местных дел и негативной общественной реакции на его работу.
Бывший главный архитектор Нарвы, ныне советник ректора Академии внутренней обороны ПЕЭТЕР ТАМБУ:
- Это сложный вопрос. Одна его сторона - про "входить дважды в одну реку". Но есть и вторая сторона: я абсолютно уверен, что если я сегодня подал бы свою кандидатуру, то меня не выбрали бы; я смотрел на состав комиссии. Целый состав Нарвского горсобрания должен измениться или что-то еще, я не знаю.
Слишком мало времени прошло. Продолжить с того же места, где я остановился, - это как-то нездорово. Может быть, лет через двадцать. Тут кто-то должен еще что-то сделать между мною и мною.