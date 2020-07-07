ОДИН ВОПРОС ⟩ Не достаточно ли поменялось в Нарве, чтобы вы захотели снова стать ее архитектором?

- Это сложный вопрос. Одна его сторона - про "входить дважды в одну реку". Но есть и вторая сторона: я абсолютно уверен, что если я сегодня подал бы свою кандидатуру, то меня не выбрали бы; я смотрел на состав комиссии. Целый состав Нарвского горсобрания должен измениться или что-то еще, я не знаю.