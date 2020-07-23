Пт, 24.07.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошел проводившийся в особых условиях фестиваль?

Пийа Тамм.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Одним из первых в Эстонии крупных фестивалей после смягчения ограничений для публики на массовых мероприятиях стал прошедший в первой половине июля в Ида-Вирумаа фестиваль "Музыка семи городов", в рамках которого состоялись 13 концертов и киносеансов. 

Директор Йыхвиского концертного дома ПИЙА ТАММ: 

- Прекрасно прошел. Концерты посетили в общем более 2000 человек. В нынешних условиях, когда угроза распространения вируса еще не миновала, было видно, что на концерты под открытым небом публика приходила смелее, чем на концерты в помещениях. 

Атмосфера на концертах была особенно теплой, дружелюбной и сплоченной. Так как фестиваль начинался сразу же в первые дни июля, когда снова разрешили более массовые мероприятия, то он вызвал оживление и среди музыкантов, ведь для них эти концерты стали первыми крупными выступлениями после долгого перерыва. Некоторые несколько раз перезванивали, чтобы убедиться, что они действительно смогут выступить. Публика сияла и исполнители сияли, и те и другие были счастливы, что снова встретились. 

Очень хорошо прошли также сеансы ночного кино в Тойла в рамках фестиваля. На первый вечер мы расставили 80 стульев, на второй добавили еще тридцать, но, несмотря на это, части людей пришлось смотреть фильмы сидя на траве.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ