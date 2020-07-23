ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошел проводившийся в особых условиях фестиваль?

Одним из первых в Эстонии крупных фестивалей после смягчения ограничений для публики на массовых мероприятиях стал прошедший в первой половине июля в Ида-Вирумаа фестиваль "Музыка семи городов", в рамках которого состоялись 13 концертов и киносеансов.
Директор Йыхвиского концертного дома ПИЙА ТАММ:
- Прекрасно прошел. Концерты посетили в общем более 2000 человек. В нынешних условиях, когда угроза распространения вируса еще не миновала, было видно, что на концерты под открытым небом публика приходила смелее, чем на концерты в помещениях.
Атмосфера на концертах была особенно теплой, дружелюбной и сплоченной. Так как фестиваль начинался сразу же в первые дни июля, когда снова разрешили более массовые мероприятия, то он вызвал оживление и среди музыкантов, ведь для них эти концерты стали первыми крупными выступлениями после долгого перерыва. Некоторые несколько раз перезванивали, чтобы убедиться, что они действительно смогут выступить. Публика сияла и исполнители сияли, и те и другие были счастливы, что снова встретились.
Очень хорошо прошли также сеансы ночного кино в Тойла в рамках фестиваля. На первый вечер мы расставили 80 стульев, на второй добавили еще тридцать, но, несмотря на это, части людей пришлось смотреть фильмы сидя на траве.