ОДИН ВОПРОС ⟩ Как прошел проводившийся в особых условиях фестиваль?

- Прекрасно прошел. Концерты посетили в общем более 2000 человек. В нынешних условиях, когда угроза распространения вируса еще не миновала, было видно, что на концерты под открытым небом публика приходила смелее, чем на концерты в помещениях.

Атмосфера на концертах была особенно теплой, дружелюбной и сплоченной. Так как фестиваль начинался сразу же в первые дни июля, когда снова разрешили более массовые мероприятия, то он вызвал оживление и среди музыкантов, ведь для них эти концерты стали первыми крупными выступлениями после долгого перерыва. Некоторые несколько раз перезванивали, чтобы убедиться, что они действительно смогут выступить. Публика сияла и исполнители сияли, и те и другие были счастливы, что снова встретились.