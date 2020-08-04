ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос на полмиллиарда

Тем не менее сейчас, когда сланцевая промышленность быстро сворачивается, сложилась ситуация, когда готовности к этому все еще нет. В том смысле, что в ситуации, когда за короткое время исчезли тысячи рабочих мест, еще только строят планы, как бы организовать переход с минимальными обратными ударами.

Теперь Министерство финансов и Ида-Вирумааский союз самоуправлений обратились к жителям, чтобы спросить у них, на что разумно было бы потратить около полумиллиарда евро, которые в ходе так называемого справедливого перехода планируется вложить в развитие данного региона в течение ближайшего десятилетия.

Переживающим за будущее уезда людям, бесспорно, следует отреагировать на этот призыв и поделиться своими мыслями. Может быть, в дальнейшем стоило бы предлагать жителям оценивать не только общие направления развития, но и более конкретные планы. Наверное, большинство людей выступят за то, чтобы в уезде имелось больше разнообразных рабочих мест с хорошей зарплатой, хороших дорог, возможностей учебы, интернет-соединений, а также лучшая жизненная среда и т.д. Вопрос из вопросов - каким образом всего этого добиться?