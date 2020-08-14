ФОТО ДНЯ ⟩ "Голос гор" в этом году разнесется от Кохтла-Ярве до Йыхви

Впервые фестиваль расширится за пределы своей обычной локации и охватит также Йыхви. Если в пятницу концерты идут в Кохтла-Нымме, то в субботу вечером фестиваль переберется в Йыхви в центр творчества, работающий в бывшем здании полиции по улице Яама.

Среди выступающих на нынешнем фестивале - американец Кип Мэлоун и эстонские артисты "Pia Fraus", Ярек Казар, Маарья Нуут & "Ruum" и многие другие. В рамках фестиваля в шахтном музее открыт производственный кинотеатр "Дружба".