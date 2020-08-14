ФОТО ДНЯ ⟩ "Голос гор" в этом году разнесется от Кохтла-Ярве до Йыхви

Сегодня во второй половине дня на установленных в шахте-музее в Кохтла-Нымме сценах состоялся саундчек. Вечером начался проходящий в четвертый раз музыкальный фестиваль "Голос гор", который организуют уроженцы Кохтла-Ярве Ивар Мурд и Рауль Саареметс.
Впервые фестиваль расширится за пределы своей обычной локации и охватит также Йыхви. Если в пятницу концерты идут в Кохтла-Нымме, то в субботу вечером фестиваль переберется в Йыхви в центр творчества, работающий в бывшем здании полиции по улице Яама.
Среди выступающих на нынешнем фестивале - американец Кип Мэлоун и эстонские артисты "Pia Fraus", Ярек Казар, Маарья Нуут & "Ruum" и многие другие. В рамках фестиваля в шахтном музее открыт производственный кинотеатр "Дружба".
Рауль Саареметс констатировал, что из-за распространения коронавируса организовать фестиваль сложнее, чем раньше. "То, что было осуществимо две недели назад, теперь нереально. Весной мы думали, что фестиваль вообще не состоится, поздней весной услышали: "пожалуйста - делайте на здоровье!" - отметил он.