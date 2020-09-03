В Нарве - полный комплект, в Йыхви и Силламяэ места есть

В Ида-Вирумааском центре профобразования 28 августа закончился летний прием. Было подано около 1800 заявлений, что почти на 300 больше прошлогоднего.
К вечеру пятницы 1409 человек подтвердили желание учиться. Несмотря на то, что заявлений о поступлении было подано с избытком, в некоторых учебных группах остались свободные места. В Нарве все группы укомплектованы. Но в Силламяэ и Йыхви есть вакантные учебные места в сферах строительства и деревообработки, технологии, металлообработки и автосервиса. Например, по специальности плотник и оператор металлорежущего станка, где за три года можно получить как профессиональное, так и среднее образование. Есть и другие предложения.
Связаться с приемной комиссией можно до 11 сентября: в Силламяэ тел. +372 5626 5711, в Йыхви тел. +372 5308 8342.
Продолжается прием заявлений по обучению на рабочем месте.