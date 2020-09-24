СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Отец ударил сына
21 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 48-летний мужчина ударил собственного сына. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
Пожилой мужчина ударил молодую женщину
21 сентября полиция получила вызов в деревню Аа Люганузеской волости, где 82-летний мужчина избил 50-летнюю женщину. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Угрожал и ударил
21 сентября было возбуждено уголовное дело по факту того, что 18 сентября в квартире в Кивиыли 50-летний мужчина угрожал 43-летнему мужчине и избил его. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.