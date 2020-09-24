Чт, 24.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Отец ударил сына
21 сентября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

21 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 48-летний мужчина ударил собственного сына. Полиция задержала мужчину как подозреваемого. 

Пожилой мужчина ударил молодую женщину

21 сентября полиция получила вызов в деревню Аа Люганузеской волости, где 82-летний мужчина избил 50-летнюю женщину. Точные обстоятельства происшествия выясняются. 

Угрожал и ударил

21 сентября было возбуждено уголовное дело по факту того, что 18 сентября в квартире в Кивиыли 50-летний мужчина угрожал 43-летнему мужчине и избил его. Точные обстоятельства происшествия выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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