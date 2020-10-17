Ежедневно тестированием на коронавирус занимаются около 400 человек

"SYNLAB Eesti" - это предприятие, которое уже семь месяцев вместе с партнерами проводит тестирование во всем государстве, к его деятельности привлечены сотни людей. Председатель правления предприятия Райнар Аамисепп в интервью, данном "СП", сказал, что нельзя назвать на сто процентов точным и ныне используемый метод, но он все же, как известно, наиболее достоверный.