Сб, 17.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ежедневно тестированием на коронавирус занимаются около 400 человек

В лаборатории "SYNLAB" ежедневно проверяются тысячи тестов.

ФОТО: Synlab Eesti

"SYNLAB Eesti" - это предприятие, которое уже семь месяцев вместе с партнерами проводит тестирование во всем государстве, к его деятельности привлечены сотни людей. Председатель правления предприятия Райнар Аамисепп в интервью, данном "СП", сказал, что нельзя назвать на сто процентов точным и ныне используемый метод, но он все же, как известно, наиболее достоверный. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- С тестированием связано много мифов и сомнений в том, насколько вообще достоверны его результаты. Недавно Артур Сепперн, директор Йыхвиского попечительского дома, например, выразился, что, по его мнению, эти тесты не вызывают доверия. Что на это скажете? 

Райнар Аамисепп говорит, что у них нет времени заниматься теориями заговора, они в своей деятельности опираются только на факты и науку.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

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