ЛЮДИ ПРИНАРОВЬЯ ⟩ Два Константина стараются сохранить дух деревни Яама

Деревня находится в девяти километрах от Васкнарвы, стоит на берегу реки Яама, которая впадает в Нарову. Большинство домов деревни, а их около тридцати, используются сегодня как дачи. Постоянных жителей немного, зимой свет горит от силы в десяти домах, лишь одна семья - люди среднего возраста, все другие - пенсионеры.

Долгая история

Деревня Яама упомянута в 1583 году под названием Вихтсе. Оно произошло от эстонского слова Vihtse, обозначавшего реку и деревню. По-видимому, в ХVIII веке русские стали называть Вихтсе деревней Яама.

В 1922 году в деревне было 141 хозяйство, в них жили 623 человека.

В 1998 году в деревне осталось 65 жителей.

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