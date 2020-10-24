Сб, 24.10.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ЛЮДИ ПРИНАРОВЬЯ ⟩ Два Константина стараются сохранить дух деревни Яама

Староста Константин Маченов - основатель и хранитель деревенского музея.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В деревне Яама есть два человека, без которых немыслимо говорить как о сегодняшней жизни, так и о сохранении богатой истории деревни, бывшей когда-то одной из крупных в Принаровье. Это староста Яама Константин Маченов, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, - потомок жителей этой деревни, и отец Константин, который гораздо моложе старосты, родом из Москвы, но связан с деревней почти 20 лет, служит настоятелем храма в Яама с 2001 года.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Деревня находится в девяти километрах от Васкнарвы, стоит на берегу реки Яама, которая впадает в Нарову. Большинство домов деревни, а их около тридцати, используются сегодня как дачи. Постоянных жителей немного, зимой свет горит от силы в десяти домах, лишь одна семья - люди среднего возраста, все другие - пенсионеры.

Долгая история

Деревня Яама упомянута в 1583 году под названием Вихтсе. Оно произошло от эстонского слова Vihtse, обозначавшего реку и деревню. По-видимому, в ХVIII веке русские стали называть Вихтсе деревней Яама.

В 1922 году в деревне было 141 хозяйство, в них жили 623 человека.

В 1998 году в деревне осталось 65 жителей.

kuremae.com

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