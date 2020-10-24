ЛЮДИ ПРИНАРОВЬЯ ⟩ Два Константина стараются сохранить дух деревни Яама

В деревне Яама есть два человека, без которых немыслимо говорить как о сегодняшней жизни, так и о сохранении богатой истории деревни, бывшей когда-то одной из крупных в Принаровье. Это староста Яама Константин Маченов, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, - потомок жителей этой деревни, и отец Константин, который гораздо моложе старосты, родом из Москвы, но связан с деревней почти 20 лет, служит настоятелем храма в Яама с 2001 года.
Деревня находится в девяти километрах от Васкнарвы, стоит на берегу реки Яама, которая впадает в Нарову. Большинство домов деревни, а их около тридцати, используются сегодня как дачи. Постоянных жителей немного, зимой свет горит от силы в десяти домах, лишь одна семья - люди среднего возраста, все другие - пенсионеры.