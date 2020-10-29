Чт, 29.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПОЖАРЫ ⟩ Загорелась оставленная на плите еда
26-27 октября 2020 г.

Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

26 октября в 15.18 спасателям поступил вызов на улицу Мыйза в Нарве, где из квартиры многоквартирного дома шел чад. Спасатели проникли в помещение через окно и обнаружили на плите подгоревшую еду.  

Выяснилось также, что пожилая женщина, живущая в квартире, упала в комнате и не смогла открыть дверь. 

Дымового датчика в квартире не было. Спасатели проветрили помещения, скорая помощь осмотрела женщину.

Спасательный департамент напоминает, что хотя бы в одном жилом помещении должен быть дымовой датчик. Для пожилых людей и людей с особыми потребностями разработаны специальные датчики дыма и устройства для обнаружения возгораний. 

В частном доме загорелась котельная

27 октября в 16 часов спасатели получили вызов в город Йыхви, где на улице Соо загорелась котельная частного жилого дома.

Пожар потушили в 17.43, люди и расположенные поблизости здания не пострадали. Причина возгорания еще неизвестна.

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