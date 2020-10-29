ПОЖАРЫ ⟩ Загорелась оставленная на плите еда
26 октября в 15.18 спасателям поступил вызов на улицу Мыйза в Нарве, где из квартиры многоквартирного дома шел чад. Спасатели проникли в помещение через окно и обнаружили на плите подгоревшую еду.
Выяснилось также, что пожилая женщина, живущая в квартире, упала в комнате и не смогла открыть дверь.
Дымового датчика в квартире не было. Спасатели проветрили помещения, скорая помощь осмотрела женщину.
Спасательный департамент напоминает, что хотя бы в одном жилом помещении должен быть дымовой датчик. Для пожилых людей и людей с особыми потребностями разработаны специальные датчики дыма и устройства для обнаружения возгораний.
В частном доме загорелась котельная
27 октября в 16 часов спасатели получили вызов в город Йыхви, где на улице Соо загорелась котельная частного жилого дома.
Пожар потушили в 17.43, люди и расположенные поблизости здания не пострадали. Причина возгорания еще неизвестна.