ПОЖАРЫ ⟩ Загорелась оставленная на плите еда

Выяснилось также, что пожилая женщина, живущая в квартире, упала в комнате и не смогла открыть дверь.

Дымового датчика в квартире не было. Спасатели проветрили помещения, скорая помощь осмотрела женщину.

Спасательный департамент напоминает, что хотя бы в одном жилом помещении должен быть дымовой датчик. Для пожилых людей и людей с особыми потребностями разработаны специальные датчики дыма и устройства для обнаружения возгораний.

В частном доме загорелась котельная

27 октября в 16 часов спасатели получили вызов в город Йыхви, где на улице Соо загорелась котельная частного жилого дома.