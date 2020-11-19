Библиотечная галерея превратилась в город-мечту маленьких девочек

Домики из дерева, фанеры, листового металла, пластика, картона... Самым старым почти 100 лет, есть и современные. Их прежние хозяева из разных стран - Эстонии, Швеции, Германии, Англии, России. Так как сейчас не рекомендуется устраивать многолюдные встречи, традиционного открытия выставки и встречи с коллекционером в библиотеке не было. Хели просто описала истории возникновения кукольных домиков и некоторые истории в сопроводительных текстах - это информация больше для взрослых гостей, ведь детям, по сути, все равно, главное - предметы, которыми наполнены домики. В тех, с которыми играли прабабушки, есть такие, которых нынешние дети в глаза не видели и представления не имеют об их предназначении.

По словам Хели Мянд, ей больше всего по душе домики производства шведской компании "Lundby", интерьер которых отражает тенденции скандинавского дизайна. Во многих имеется встроенная электрическая система, она работает от сети, благодаря чему в домике можно включить лампы.

Часть мебели - оригинальная, часть сделана по фотографиям. Кукольный домик в чемодане выполнен по описанию родственника Хели 1916 года рождения. Уникальный дом из Раквере, использованный в качестве игрового. Редкость в Эстонии - домик английской компании "Tri-Angle Tin House" и фанерный дом из ГДР "Parkstrasse 1"... Хозяйка коллекции считает, что кукольные домики отражают жизнь общества в тот или иной период. В Швеции была настоящая промышленность по производству домиков, машинок, кукол и кукольной мебели, а в эстонских семьях они появлялись в основном благодаря стараниям отцов и дедушек. Как правило, это были копии жилья зажиточных граждан.