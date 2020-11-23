ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Решение о закрытии следовало бы обсудить со школами

Но, конечно, куда более сильное воздействие окажет решение отправить всех гимназистов Харьюмаа и Ида-Вирумаа на домашнее обучение. Несколько гимназий нашего уезда таким решением недовольны, поскольку уже весеннее дистанционное обучение показало, что гимназистам с русским домашним языком становится трудно справляться с учебной программой.

Интересно, что правительство подошло с единой меркой ко всем гимназиям уезда, хотя они очень отличаются друг от друга - и прежде всего в части родного языка учащихся. Ведь нельзя сравнивать в этом вопросе, например, Кохтла-Ярвескую и Ийзакускую гимназии.

Почему правительство решило одинаково подойти ко всем гимназиям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, непонятно. Тем более что до сих пор школьным руководителям говорили, что решения об организации учебной работы в период распространения вируса пусть принимают руководители самоуправлений и самих школ. До сих пор так и происходило - и система работала. Например, в Нарве из-за крупной вспышки вируса закрыли по решению городских властей все муниципальные школы, Йыхвиская гимназия только что вернулась с дистанционного обучения, различные меры применялись и в других школах. Похоже, что правительство приняло решение, не посоветовавшись с теми, кого оно непосредственно касается.