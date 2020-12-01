ОДИН ВОПРОС ⟩ Центристская партия предлагала вам место министра?

- Ну да… удочку закидывали, мне кажется. Но Юри Ратас (премьер-министр) не позвонил мне с вопросом: "Катри, ты согласна вступить в Центристскую партию и стать министром образования от Центристской партии?". Этого не было. И сейчас это был бы не вариант, потому что я уже сказала, что буду делать (Катри Райк баллотируется на должность мэра Нарвы. - Ред.). Нельзя ведь каждую неделю менять решение в зависимости от предложения.