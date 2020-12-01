Вт, 1.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

ОДИН ВОПРОС ⟩ Центристская партия предлагала вам место министра?

Катри Райк.

ФОТО: Matti Kämärä/Põhjarannik

Новоиспеченный министр образования и науки Яак Ааб на прошлой неделе в передаче "Esimene stuudio" канала ETV сказал, что после отставки Майлис Репс переговоры о замещении должности министра велись с несколькими людьми, в том числе с депутатом Рийгикогу от Ида-Вирумаа, социал-демократом Катри Райк.

Депутат Рийгикогу КАТРИ РАЙК:

- Ну да… удочку закидывали, мне кажется. Но Юри Ратас (премьер-министр) не позвонил мне с вопросом: "Катри, ты согласна вступить в Центристскую партию и стать министром образования от Центристской партии?". Этого не было. И сейчас это был бы не вариант, потому что я уже сказала, что буду делать (Катри Райк баллотируется на должность мэра Нарвы. - Ред.). Нельзя ведь каждую неделю менять решение в зависимости от предложения.

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