ОДИН ВОПРОС ⟩ Центристская партия предлагала вам место министра?

Новоиспеченный министр образования и науки Яак Ааб на прошлой неделе в передаче "Esimene stuudio" канала ETV сказал, что после отставки Майлис Репс переговоры о замещении должности министра велись с несколькими людьми, в том числе с депутатом Рийгикогу от Ида-Вирумаа, социал-демократом Катри Райк.
Депутат Рийгикогу КАТРИ РАЙК:
- Ну да… удочку закидывали, мне кажется. Но Юри Ратас (премьер-министр) не позвонил мне с вопросом: "Катри, ты согласна вступить в Центристскую партию и стать министром образования от Центристской партии?". Этого не было. И сейчас это был бы не вариант, потому что я уже сказала, что буду делать (Катри Райк баллотируется на должность мэра Нарвы. - Ред.). Нельзя ведь каждую неделю менять решение в зависимости от предложения.